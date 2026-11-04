search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 13:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 09:47

Ενδιάμεσες εκλογές – Έλον Μασκ: «Η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ δεν λειτούργησε αυτή τη φορά» – Στράφι τα 450 εκατ. που ξόδεψε

04.11.2026 09:47
elon-musk

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Έλον Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (περίπου 450 για την ακρίβεια) για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά είδε ότι τα χρήματα πήγαν στράφι.

Και σε μια πρώτη αντίδραση σχολίασε ειρωνικά την αποτυχία του κόμματος των Ρεπουμπλικανών.

«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη σήμερα γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε πάνω από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών σ’ αυτή την πολιτεία.

Για τον Μασκ το μισό περίπου δις που ξόδεψε είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που έρχονται καθώς οι Δημοκρατικοί είχαν προαναγγείλει ότι θα αρχίσουν έρευνες για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τις σχέσεις του με τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές ΗΠΑ: Ηχηρό πλήγμα για τον Τραμπ – Θρίαμβος των Δημοκρατικών σε Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Προσωπική ήττα για τον Τραμπ – Στο… απόλυτο κενό οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο

Οι ενδιάμεσες εκλογές των ιστορικών πρωτιών: Τα πρόσωπα που αλλάζουν την εικόνα της αμερικανικής πολιτικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro-syntagma-grammi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέδριο ΤΕΕ: Μόλις το 25% των μετακινήσεων στην Αττική με ΜΜΜ

bond_007_1108_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Bond: Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχει βρεθεί ο νέος 007 – Το γεγονός που φούντωσε τις φήμες

adv_new
ADVERTORIAL

Nova TV: Η μεγάλη πρεμιέρα «Hamnet», βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 8 υποψηφιότητες για Oscar στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρένα Δούρου: «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανατιμά το καταστατικό του»

panepistimioupoli_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση ομάδας αναρχικών με στόχο τα ΕΑΑΚ στην Πανεπιστημιούπολη – Άναψαν μολότοφ, τρεις τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 13:09
metro-syntagma-grammi-3
ΕΛΛΑΔΑ

Συνέδριο ΤΕΕ: Μόλις το 25% των μετακινήσεων στην Αττική με ΜΜΜ

bond_007_1108_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Bond: Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχει βρεθεί ο νέος 007 – Το γεγονός που φούντωσε τις φήμες

adv_new
ADVERTORIAL

Nova TV: Η μεγάλη πρεμιέρα «Hamnet», βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 8 υποψηφιότητες για Oscar στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1!

1 / 3