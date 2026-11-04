Ενδιάμεσες εκλογές – Έλον Μασκ: «Η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ δεν λειτούργησε αυτή τη φορά» – Στράφι τα 450 εκατ. που ξόδεψε

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Ο Έλον Μασκ δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (περίπου 450 για την ακρίβεια) για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά είδε ότι τα χρήματα πήγαν στράφι.

Και σε μια πρώτη αντίδραση σχολίασε ειρωνικά την αποτυχία του κόμματος των Ρεπουμπλικανών.

«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη σήμερα γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε πάνω από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών σ’ αυτή την πολιτεία.

Για τον Μασκ το μισό περίπου δις που ξόδεψε είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που έρχονται καθώς οι Δημοκρατικοί είχαν προαναγγείλει ότι θα αρχίσουν έρευνες για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τις σχέσεις του με τη Μόσχα.

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