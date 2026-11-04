Μπακογιάννη: Πολύ καλό νέο για την Ελλάδα η εκλογή τόσων ομογενών σε Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία στις ΗΠΑ

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Για το τι σημαίνει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ για την Ελλάδα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑI η Ντόρα Μπακογιάννη.

Όπως ανέφερε η πρώην υπουργός «η Ελλάδα δεν έχει παράπονο από τον Τραμπ, ούτε επί Πομπέο, ούτε επί Ρούμπιο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε παραπονεμένοι.

Δηλαδή ο Τραμπ στήριξε τα δικά του συμφέροντα, θα μου πείτε, αλλά τα δικά του και τα δικά μας συμπίπτουν αυτή τη στιγμή. Άρα τα ενεργειακά ήταν ψηλά στην ατζέντα του.

Υποσχέθηκε πάρα πολλά στην Τουρκία, δεν έδωσε τίποτα. Άρα εμείς δεν έχουμε λόγο να έχουμε παράπονο από την εξωτερική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί με μια πρόσθετη, αν θέλετε, ενδυνάμωση των ελληνικών θέσεων, με τα αποτελέσματα των εκλογών, διότι εκλέξαμε τους πάντες και τον Πάππα και τον Μπιλιράκη, που είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μας στο Κογκρέσο.

Όσοι ελληνικής καταγωγής εξελέγησαν είτε Ρεπουμπλικάνοι είτε Δημοκρατικοί, είναι πολύ καλό νέο για την Ελλάδα».

Επίσης παρατήρησε πως το ζήτημα των F-35 «δεν είναι πάνω στο τραπέζι και δεν θα απασχολήσουν καν το Κογκρέσο».

Βαθιά διχασμένη η ελληνική κοινωνία

Στη συνέχεια ανέφερε πως «οι πρόεδροι που έχουν απέναντι τη Γερουσία και το Κογκρέσο ασχολούνται μόνο με την εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και άρα ουσιαστικό πρόβλημα είναι ο διχασμός. Έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία βαθιά διχασμένη».

Όπως ανέφερε η βουλευτής της ΝΔ, οι Αμερικανοί με την ψήφο τους είπαν «όχι στην ακρίβεια, την οποία ξέρουν πως χρεώνεται εξολοκλήρου ο Τραμπ για έναν πόλεμο που δεν κατάλαβαν, έναν αχρείαστο πόλεμο ο οποίος έχει ανεβάσει τις τιμές παγκοσμίως, έχει δημιουργήσει μια τεράστια ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, – λες και δεν μας έφταναν τα προβλήματα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τον οποίο όμως και αυτόν δεν τον τελείωσε όπως είχε υποσχεθεί».

Επίσης η κ. Μπακογιάννη παρατήρησε πως «παρουσιάζεται συνεχώς αντιισραηλινό πνεύμα. Δηλαδή η δικιά μου αίσθηση είναι, επειδή οι Αμερικάνοι δεν ξυπνήσανε και γίνανε αντιισραηλινοί, ότι με έναν τρόπο χρεώνουν και στον Νετανιάχου την απόφαση αυτού του πολέμου και προστίθενται τα θέματα της Γάζας κτλ».

Για το κόλπο Τραμπ να ανακοινώσει λίγο πριν τις εκλογές πως κόβει τη χρηματοδότηση στο Ισραήλ, η βουλευτής είπε πως «too little, too late. Την ημέρα των εκλογών κόβεις τη χρηματοδότηση; Το κατάλαβε αλλά το κατάλαβε πολύ αργά και το αποτέλεσμα είναι αυτό, το οποίο θα επηρεάσει σίγουρα και άλλες χώρες. Το Ισραήλ δεν θα μείνει αλώβητο από αυτή την ιστορία και η Ευρώπη θα έχει αποτελέσματα από αυτή την αντίδραση των Δημοκρατικών».

Για την επόμενη ημέρα των ΗΠΑ η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως οι Δημοκρατικοί θα έχουν αυξημένες εξουσίες ενώ παρατήρησε πως οι ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσαν το ενδιαφέρον και στην Ελλάδα γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αμφισβητούσε το αποτέλεσμα – κάτι που τελικά δεν έκανε.

Να σταματήσουν οι δύο πόλεμοι

Επίσης, σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη πολλοί φοβούνται ακόμα πως ο Τραμπ μπορεί να ξαναχτυπήσει το Ιράν.

«Τίθενται πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή και είναι ανοιχτά. Μπαίνουμε αναμφισβήτητα πάλι σε μια φάση ακόμα μεγαλύτερης αστάθειας, διότι αυτό το οποίο έγινε χθες σημαίνει ότι ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας για την προεδρική εκλογή του ’28.

Δεύτερον, οι Δημοκρατικοί τώρα πρέπει να αποδείξουν, όπως τους είπε ο Ομπάμα ήδη, ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα θέματα αυτά, όπως η ακρίβεια».

Και συνέχισε λέγοντας πως: «Οι Αμερικανοί ψηφίσανε να τελειώσει ο πόλεμος και να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και για να τελειώσει πρέπει να ανοίξουν όλα τα Στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα, να υπάρχει ασφαλής ναυσιπλοΐα, με δεύτερο μεγάλο στόχο, ο οποίος για εμάς, για την Ελλάδα πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος, ένας διάδρομος ασφαλείας από την Ουκρανία στην Αίγυπτο.

Εδώ πρέπει και η Ελλάδα με όλες τις δυνάμεις να ρίξει το βάρος της στη δημιουργία αυτού του διαδρόμου. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία και έχουμε και υποχρέωση να το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μια κρίση σιτηρών για τη μεγαλύτερη αραβική χώρα και σύμμαχο χώρα που είναι η Αίγυπτος».

Αναφορικά με το εάν θα αλλάξει κάτι με τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη νίκη των Δημοκρατικών η κ Μπακογιάννη απάντησε πως «δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη γιατί αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζουν οι Δημοκρατικοί για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής.

Επειδή ο Τραμπ είναι ένας έξυπνος άνθρωπος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι έχει φτάσει σε σημείο βρασμού η αντίδραση. Και η αντίδραση αυτή για να μειωθεί πρέπει να τελειώσουν αυτοί οι δύο πόλεμοι.

Εάν η Αμερική βάλει στόχο να τελειώσει τους πολέμους, σας διαβεβαιώ ότι είναι η μόνη ελπίδα για να τελειώσουν αυτοί οι πόλεμοι. Δεν μπορεί η Ευρώπη εκεί να κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι κάνει σήμερα».

Για το τουρκολιβυκό και το καλώδιο

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως «δεν αδρανήσαμε αλλά δεν μπορέσαμε να το εμποδίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας ότι θα μπορούσε να το εμποδίσει ας βγει να το πει».

Το να εμφανίζεις τη χώρα σου πάντα αδύναμη δεν νομίζω ότι προσθέτει ψήφους ούτε στον κ. Τσίπρα ούτε στον κ. Ανδρουλάκη. Το να προσπαθεί η αντιπολίτευση να πει ότι είναι μια Ελλάδα αδύναμη, εξαρτημένη και τα λοιπά, κάνει λάθος. Διότι πρώτον δεν είναι έτσι, αλλά δεύτερον δεν τη βοηθάει και πολιτικά», επισήμανε.

Αναφορικά με το καλώδιο, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως η Άγκυρα κάνει δηλώσεις «γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τρόπος να το εμποδίσει».

Σε ανταγωνισμό Τσίπρας – Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση

Για τις δηλώσεις Τσίπρα για την εξωτερική πολιτικής της Ελλάδας, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως: «Τώρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ποιος θα βρει τις χειρότερες ατάκες για τον Μητσοτάκη.

Αυτό θα είναι τώρα, για να δούμε ποιος θα περάσει δεύτερος. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να του θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχει τα τρία τελευταία χρόνια, διότι αν υπήρχε επί των ημερών του, θα είχε πάρει το ρεκόρ Γκίνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη Novartis, τα κανάλια, και τα λοιπά τα οποία έκανε.

Νομίζω καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Προβλέπω ότι θα μπούμε σε αυτόν τον έντονο ανταγωνισμό Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ποιος θα πει τα χειρότερα και ποιος θα μπορέσει να, έτσι, να σκοράρει εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι. Αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία θα είναι αιματηρή».

Επιπλέον, σημείωσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι η Ελλάδα είναι μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη. Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι και κρατικοί λειτουργοί, μέσα στο αυτό που λέμε βαθύ κράτος, με το οποίο γίνεται η σύγκρουση αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν απατεώνες και θα υπάρχουν απατεώνες.

Τι είναι το καινούργιο που υπάρχει τώρα; Γιατί ξεσκεπάζονται αυτοί οι απατεώνες; Διότι το FBI, το οποίο τόσο πολύ είχε λιδωρηθεί λειτουργεί με τα σύγχρονα μέσα, αποτελεσματικά.

Το σύστημα των ελέγχων, αυτά τα τρία τελευταία χρόνια άρχισε να στήνεται. Πάρα πολλά συστήματα, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπήρχαν παλαιότερα. Όλα αυτά τα συστήματα ελέγχου αρχίζουν και στήνονται τώρα και τώρα αρχίζουν και έχουν αποτελέσματα».

Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, η βουλευτής είπε πως «εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν σχολιάζω πλέον τον κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι μπορεί να μιλάει μόνος του»

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