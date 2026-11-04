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ΘΕΑΤΡΟ

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04.11.2026 13:55

«Ο Πίνακας» του Ernesto Caballero στο Θέατρο Ψυρρή – Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη

04.11.2026 13:55
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Τι θα συνέβαινε εάν ένα κράτος αποφάσιζε να πουλήσει την πολιτιστική κληρονομιά του για να σωθεί από τη χρεοκοπία;

Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού Ernesto Caballero «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκανε πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου στο θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη.

Πρόκειται για μία αιχμηρή, σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deep fakes, των ειδώλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers.

Οι Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος συναντιούνται σε μια εκρηκτική σκηνική σύμπραξη, με καταιγιστικό ρυθμό, λεπτή ειρωνεία και ανελέητο αυτοσαρκασμό.

Ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την καθαρόαιμη σάτιρα, «Ο Πίνακας» καθρεφτίζει με χιούμορ και οξύτητα μια κοινωνία που καταρρέει πίσω από την εικόνα της.

Η ιστορία

Βρισκόμαστε στο κοντινό μέλλον της Ισπανίας. Η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γονατίσει τη χώρα.

Σε μια ακραία κίνηση οικονομικής «διάσωσης», η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να απελευθερώσει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκινώντας από το εμβληματικό αριστούργημα του Βελάθκεθ, «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών»).

Πριν όμως, ο πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια ταπεινή μοναχή- γνωστή για το σπάνιο ταλέντο της στην αντιγραφή έργων τέχνης – για να δημιουργήσει ένα πανομοιότυπο, «τέλειο» αντίγραφο!

Το μουσείο του Πράδο θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο αντικατάστασης. Με αφορμή μια «Έκθεση Αντιγράφων» μετατρέπει σταδιακά την αδελφή Άνχελα από μια γυναίκα του Θεού στο απόλυτο viral trend, μια avant-garde influencer των media, μια pop καλόγρια της διπλανής πόρτας που αποθεώνεται από τα πλήθη.

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη πλέον να ανακοινώσει επίσημα την πώληση του πίνακα και την αντικατάστασή του από το αντίγραφο. Οι πολίτες δέχονται με χαρά το μέτρο καθώς λατρεύουν πια τη διάσημη μοναχή αντιγραφέα και την προτιμούν από τον Βελάθκεθ, σε μια εποχή που οι προσωπικότητες των social media έχουν μεγαλύτερη αξία από την Ιστορία και τον πολιτισμό και τα αντίγραφα είναι πιο trendy από τα πρωτότυπα.

Τί συμβαίνει όμως, όταν η μοναχή-σταρ αρχίζει να αποκτά δική της καλλιτεχνική φωνή και να κάνει παρεμβάσεις στον πίνακα;

Ένα φρενήρες ταξίδι ματαιοδοξίας, πίστης και αυτογνωσίας ξεκινά, απέναντι σε μια κοινωνία εθισμένη στα likes, τον χειρισμό και τα κατασκευασμένα είδωλα.

«Τι βλέπεις όταν κοιτάζεις ένα αντίγραφο; Τον εαυτό σου»

Μια παράσταση γεμάτη ίντριγκα, πινέλα, χρώματα, social media, πίστη στο Θεό και πολλές «μαϊμούδες». Γελάστε ελεύθερα. Αρκεί να θυμάστε ότι το ανέκδοτο… είμαστε εμείς!

Ταυτότητα παράστασης

  • Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ 
  • Δραματουργική επεξεργασία:  Παύλος Παυλίδης – Καλλιόπη Παναγιωτίδου
  • Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πανάδης
  • Σκηνικά – φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
  • Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου 
  • Μουσική επιμέλεια : Μιχάλης Πανάδης

Παίζουν(αλφαβητικά): Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη 

  • Θέατρο Ψυρρή – Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)
  • Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

  • Τετάρτη: 20:00
  • Πέμπτη: 21:00
  • Παρασκευή: 21:00
  • Σάββατο: 18:00 – 21:00
  • Κυριακή: 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

  • Γενική είσοδος : 18€,
  • Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο) :16€ στη Β΄Ζώνη

Εισιτήρια

  • more.com
  • Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365
  • Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη,  Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις : 

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277,  Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00. 

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες : www.a-th.gr

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