«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» με την Όλια Λαζαρίδου σε νέο κύκλο παραστάσεων στην Οικία Ιλίτς

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Μετά την επιτυχία των παραστάσεων και την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που εξάντλησε τις θέσεις για δύο σεζόν, η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει σε ένα νέο κύκλο παραστάσεων, από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026, τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου, σε ένα χώρο που διαμορφώνεται στην κατοικία την ίδια του Ιβάν Ιλίτς.

Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μία υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δε ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Μια ιστορία απλή, ενός ανθρώπου συνηθισμένου σαν κι εμάς. Με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία.

Άραγε, πώς βιώνουμε σήμερα τη φθορά;

Αυτός ο κοινός φόβος που παραμένει ταμπού γίνεται αντικείμενο συζήτησης και μοιράσματος. Γιατί ό,τι μοιράζεσαι, κάπως μαλακώνει. Ίσως.

Ο Τολστόι, στοχάζεται με σπαρακτικό και συνάμα κωμικό τρόπο πάνω στις έννοιες της ζωής και του θανάτου.

« …Είναι ο θάνατος. Αυτή η λέξη, που τόσο φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας…»

Κωστής Παπαγιώργης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Λέων Τολστόι

Μετάφραση: Σταυρούλα Αργυροπούλου

Διασκευή: Δανάη Ρούσσου, Όλια Λαζαρίδου

Σκηνοθεσία – Σκηνικός Χώρος – Κοστούμια: Δανάη Ρούσσου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Social Media: Ουρανία Κρασάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Στέλιος Βαφέας

Παραγωγή: ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ

Με την Όλια Λαζαρίδου – Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας

ΠΟΥ

Οικία Ιλίτς – Λαμψάκου 11, έναντι Αμερικανικής Πρεσβείας

1 ος Όροφος

Όροφος (Στάση Μέγαρο Μουσικής)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 20.00

Κυριακή 19:00

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 18 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΔΩ

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας παρακαλείσθε να φροντίσετε για την έγκαιρη κράτηση θέσεων.

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