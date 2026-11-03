search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 12:08

«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» με την Όλια Λαζαρίδου σε νέο κύκλο παραστάσεων στην Οικία Ιλίτς

03.11.2026 12:08
parastasi-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά την επιτυχία των παραστάσεων και την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που εξάντλησε τις θέσεις για δύο σεζόν, η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει σε ένα νέο κύκλο παραστάσεων, από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026, τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου, σε ένα χώρο που διαμορφώνεται στην κατοικία την ίδια του Ιβάν Ιλίτς.

Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μία υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δε ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Μια ιστορία απλή, ενός ανθρώπου συνηθισμένου σαν κι εμάς. Με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία.

Άραγε, πώς βιώνουμε σήμερα τη φθορά;

Αυτός ο κοινός φόβος που παραμένει ταμπού γίνεται αντικείμενο συζήτησης και μοιράσματος. Γιατί ό,τι μοιράζεσαι, κάπως μαλακώνει. Ίσως.

Ο Τολστόι, στοχάζεται με σπαρακτικό και συνάμα κωμικό τρόπο πάνω στις έννοιες της ζωής και του θανάτου.

« …Είναι ο θάνατος. Αυτή η λέξη, που τόσο φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας…»

Κωστής Παπαγιώργης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • Συγγραφέας: Λέων Τολστόι
  • Μετάφραση: Σταυρούλα Αργυροπούλου
  • Διασκευή: Δανάη Ρούσσου, Όλια Λαζαρίδου
  • Σκηνοθεσία – Σκηνικός Χώρος – Κοστούμια: Δανάη Ρούσσου
  • Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης 
  • Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη
  • Social Media: Ουρανία Κρασάκη 
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Στέλιος Βαφέας 
  • Παραγωγή: ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ

Με την Όλια Λαζαρίδου – Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας

ΠΟΥ

  • Οικία Ιλίτς – Λαμψάκου 11, έναντι Αμερικανικής Πρεσβείας
  • 1ος Όροφος
  • (Στάση Μέγαρο Μουσικής)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Παρασκευή 21.00
  • Σάββατο 20.00
  • Κυριακή  19:00

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 18 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΕΔΩ

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας παρακαλείσθε να φροντίσετε για την έγκαιρη κράτηση θέσεων. 

Διαβάστε επίσης:

«Μια Ζωή – Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας» για τρίτη χρονιά στο θέατρο Πτι Παλαί

«Μάντεψε Πόσο Σ’ Αγαπώ» του Luke Norris στο Θέατρο Αλκυονίς – Σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια (Video/Photos)

«GENICA»: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα (Video)

Αρχίζει παραστάσεις το «Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

novasports_adv
ADVERTORIAL

Nova TV: Πλούσια δράση στα Novasports με Stoiximan Super League, Premier League, Bundesliga, ρεβάνς Copa do Brasil και την προσθήκη νέων καναλιών καθώς και στα Magenta Sport με τις διοργανώσεις της UEFA!

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Απολογείται ο 53χρονος που σκότωσε τον αδελφό του μετά από τσακωμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 13:34
kimberly_guilfoyle_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ekloges-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην ανατολική ακτή της χώρας

sofia-demetriades-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

1 / 3