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ΘΕΑΤΡΟ

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26.10.2026 15:55

Αρχίζει παραστάσεις το «Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα» 

26.10.2026 15:55
lounasa

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Με δύο παραστάσεις που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια ξεκινά τη νέα θεατρική σεζόν 2026-2027 το Θέατρο «Κάτω απ’ τη Γέφυρα». 

Το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, ο καλλιτεχνικός οργανισμός του Νέου Φαλήρου ανοίγει τις πόρτες του για τη φετινή χρονιά, παρουσιάζοντας δύο σπουδαία έργα του παγκόσμιου δραματολογίου.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με την επιστροφή του έργου του Μπράιαν Φρίελ, «Χορεύοντας στη Λούνασα», σε σκηνοθεσία Νίκου Δαφνή, που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ακολουθεί η Παιδική-Εφηβική Σκηνή με τη νέα παραγωγή «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε διασκευή για παιδιά και νέους και σκηνοθεσία Νίκου Δαφνή και συνσκηνοθεσία Κωνσταντίνας Σαραντοπούλου.

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

«Χορεύοντας στη Λούνασα» του Μπράιαν Φρίελ (2ος Χρόνος)

Στον «Πίσω Χώρο» του θεάτρου ζωντανεύει ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ού αιώνα. Πρόκειται για ένα βαθύ έργο αναπόλησης, που αφηγείται τη ζωή πέντε αδελφών στην Ιρλανδία του 1936, παγιδευμένων ανάμεσα στη σκληρή επιβίωση, τις ηθικές προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις ενός ακραίου συντηρητισμού. Στην παράσταση, όλα υπακούουν στους ρυθμούς της κέλτικης μουσικής, η οποία μαζί με τον ξέφρενο χορό λειτουργεί ως λυτρωτική διέξοδος από την ενοχή και την καταπίεση, πυροδοτώντας τη «συνειδητή υπονόμευση της τάξης».

«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ

Η Παιδική-Εφηβική Σκηνή παρουσιάζει το γνωστό έργο του Μπρεχτ σε διασκευη για παιδιά.

Μέσα από την ιστορία της Γιν, το έργο δείχνει με απλό και άμεσο τρόπο την προσπάθεια ενός ανθρώπου να παραμείνει καλός μέσα σε μια δύσκολη κοινωνία. Μια παράσταση προσαρμοσμένη για μαθητές και οικογένειες.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-kalos-anthropos-tou-se-tsouan/ και https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/xoreuontas-sti-lounasa/

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