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26.10.2026 12:30

«Tierra» του Σέρχιο Μπλάνκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου – Σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

26.10.2026 12:30
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Μετά την επιτυχία του Μια Άλλη Θήβα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου και ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος συνεχίζουν τη συνεργασία τους με τον συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο, παρουσιάζοντας το τελευταίο έργο του, Tierra (Χώμα).

Με τον Άρη Μπαλή, τη Μαρία Τσιμά, τη Σύρμω Κεκέ και τον Οδυσσέα Μακρή επί σκηνής, η παράσταση, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου από τις 29 Οκτωβρίου, με τον πρώτο μήνα παραστάσεων να είναι ήδη sold out.

Το Tierra έχει στο επίκεντρό του τη μορφή της μητέρας του συγγραφέα που έφυγε απ’ τη ζωή το 2022. Η Λιλιάνα Αγιεσταράν ήταν σημαντική ελληνίστρια, καθηγήτρια λογοτεχνίας και ποιήτρια στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, και ο Μπλάνκο επέλεξε να γράψει και να ανεβάσει ένα έργο αφιερωμένο σ’ εκείνη μέσα από τις μαρτυρίες τριών πρώην μαθητών της, καθένας από τους οποίους κουβαλά τη δική του ιστορία και το δικό του πένθος.

 Η Λιλιάνα είχε αφιερώσει τη ζωή της στους μαθητές και τις μαθήτριές της, διδάσκοντάς τους όχι με τα πολλά που ήξερε αλλά με την ίδια την ύπαρξή της. Μέριμνά της ήταν να καταλάβουν τα παιδιά τον εαυτό τους και τον κόσμο. Με οδηγό την καλοσύνη. Να μάθουν να διαβάζουν, να γνωρίσουν τι είναι ποίηση, τι είναι η αρχαία τραγωδία, να ακούσουν μουσική, να ανακαλύψουν τις δικές τους ικανότητες.

Το έργο θέτει ερωτήματα γύρω από το πένθος – όχι τόσο γύρω από το θάνατο αγαπημένων ανθρώπων, αλλά γύρω από το πένθος, που έρχεται μετά το τέλος – κι αυτό στην πιο συγκινητική, πιο τρυφερή και πιο επουλωτική εκδοχή του.

Γιατί το πένθος δεν είναι κάτι που το βιώνουμε παθητικά, αλλά κάτι που χτίζεται μέσα από αναμνήσεις, διαλόγους, συλλογή τεκμηρίων. Έχει στιγμές νοσταλγίας και θλίψης, αλλά ενεργοποιεί μέσα μας ένα άλλο βλέμμα, μας φωτίζει άλλες όψεις, που θα μας αποκαλύψει η παράσταση του Tierra.

Ταυτότητα Παράστασης:

  • Κείμενο Σέρχιο Μπλάνκο
  • Μετάφραση Μαρία Χατζηεμμανουήλ
  • Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
  • Σκηνογράφος Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
  • Ενδυματολόγος Μαγδαληνή Αυγερινού
  • Μουσική Σταύρος Γασπαράτος
  • Κίνηση Σεσίλ Μικρούτσικου
  • Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης
  • Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης
  • Βοηθός ενδυματολόγου Αγγελική Πολίτη

Παίζουν: Σύρμω Κεκέ, Οδυσσέας Μακρής, Άρης Μπαλής, Μαρία Τσιμά

Πληροφορίες – Εισιτήρια

  • TIERRA
  • Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή (Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα)

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Από 29 Οκτωβρίου

  • Τετάρτη 21:15
  • Πέμπτη & Σάββατο 21:00
  • Κυριακή 18:15

Εισιτήρια ΕΔΩ

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