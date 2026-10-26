Ο Βρούτσης ζήτησε «εκλογές τώρα» στην ΕΟΚ από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας – Σε ισχύ η αναστολή επιχορηγήσεων

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Να προκηρυχθούν εκλογές στην ομοσπονδία της ΕΟΚ, ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γιάννης Βρούτσης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του.

Τα εναπομείναντα μέλη πήγαν στις 12 στα γραφεία του υπουργείου, όπου ο αναπληρωτής υπουργός τους μετέφερε την επιθυμία της πολιτείας, κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Νωρίτερα, τουλάχιστον έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν εκφράσει την απόφασή τους να παραιτηθούν ώστε να προχωρήσει παραπέρα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε «πάγωμα» πληρωμών στην ΕΟΚ και ξεκινά ελέγχους στα οικονομικά της, όπως γνωστοποίησε και στα μέλη του ΔΣ ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

««Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της ομοσπονδίας και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως το δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό. Όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια καθαρή εντολή των σωματείων. Ο δρόμος των εκλογών δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχιση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ και μόνο αυτές έχουν ανασταλεί. Εξαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών, π.χ. της μισθοδοσίας. Τα σωματεία θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται κανονικότατα. Όλοι μαζί, η πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή» δήλωσε ο Γ. Βρούτσης μετά τη συνάντηση.

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