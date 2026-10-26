Βαγγέλης Λιόλιος: Καταπέλτης το σκεπτικό της προφυλάκισης – «Δρούσε χωρίς κανέναν δισταγμό», φόβοι για νέα εγκλήματα

Takeaways by to pontiki AI Το σκεπτικό της προφυλάκισης του Ευάγγελου Λιόλιου βασίζεται σε σοβαρές ενδείξεις ενοχής για αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων καλαθοσφαίρισης μέσω προσφοράς δώρων, χρηματικών ανταλλαγμάτων και υποσχέσεων διαιτητικής ανέλιξης.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι ο κατηγορούμενος δρούσε εξακολουθητικά, αξιοποιώντας τις θεσμικές και εξωθεσμικές προσβάσεις του στον χώρο του μπάσκετ, επηρεάζοντας τόσο στοιχηματικές διοργανώσεις όσο και πρωταθλήματα υποδομών και σχολικών ομάδων.

Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση προφυλάκισης υπήρξε ο κίνδυνος επανάληψης των αδικημάτων, καθώς ο κατηγορούμενος διατηρεί ευρύ δίκτυο επαφών με εν ενεργεία διαιτητές, καθιστώντας τους περιοριστικούς όρους ανεπαρκείς.

Κατά την απολογία του, ο Ευάγγελος Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του στόχευαν στην αλλαγή των πρακτικών στη διαιτησία, ενώ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εναντίον του αβάσιμους.

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Σοβαρές ενδείξεις για τη δράση του Βαγγέλη Λιόλιου και αυξημένο κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων καταγράφονται στο σκεπτικό της προφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το ένταλμα που αποκαλύπτει το iefimerida.gr, ο Ευάγγελος Λιόλιος φέρεται να δρούσε «χωρίς κανέναν δισταγμό», με «ταπεινά αίτια», αξιοποιώντας τις «θεσμικές και εξωθεσμικές προσβάσεις» του στον χώρο του μπάσκετ.

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι προσέφερε ή υποσχόταν δώρα, χρηματικά ανταλλάγματα, ακόμη και διαιτητική ανέλιξη, με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων. Η φερόμενη δράση του εκτεινόταν από διοργανώσεις που συνδέονται με το στοίχημα έως πρωταθλήματα παίδων, εφήβων και σχολικών ομάδων.

Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση προφυλάκισης ήταν ο κίνδυνος επανάληψης αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να διαθέτει ευρύ δίκτυο επαφών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, ακόμη και με εν ενεργεία διαιτητές.

Για τον λόγο αυτό, οι περιοριστικοί όροι κρίθηκαν ανεπαρκείς για την αποτροπή νέων αδικημάτων, ενώ οι ισχυρισμοί που προέβαλε κατά την απολογία του χαρακτηρίστηκαν «μη πειστικοί».

Σοβαρές ενδείξεις ενοχής

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ένταλμα, «από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις εκθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις προαναφερόμενες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, τελεσθείσες κατ’ εξακολούθηση, οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, που ανέπτυξε κατά την απολογία του, στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί

Με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη από την ιδιαίτερη απαξία των αποδιδόμενων αδικημάτων, ήτοι τέλεση των αποδιδομένων σε αυτόν πράξεων και δη της πράξης της προσφοράς κατ’ εξακολούθηση και υπόσχεσης-παροχής σε διαιτητή/διοικητικό παράγοντα δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών (συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών) με σκοπό τον επηρεασμό και αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων και αγώνων που περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και αγώνων ακόμη και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ο οποίος σκοπός και επετεύχθη, καθώς και της πράξης της παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό τον επηρεασμό αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, ενεργώντας τόσο με την ιδιότητα του προέδρου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ όσο και ως de facto πρόεδρος της ανωτέρω ομάδας, και ενώ παράλληλα, κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων, είχε και τη θεσμική ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του εξακολουθητικά, χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια, μέσω θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων που διατηρούσε σε διαιτητές, πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση, καθόσον, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, χωρίς να αρκεί η επιβολή σε αυτόν οιουδήποτε περιοριστικού όρου για την αποτροπή του από την τέλεση νέων εγκλημάτων, συνεκτιμωμένης ιδιαιτέρως:

α) της εξακολουθητικής δράσης του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων και

β) του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος συνεχίζει να διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με το σύνολο σχεδόν των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης.»

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Την απουσία άμεσων αποδεικτικών στοιχείων που να συνδέουν τον Βαγγέλη Λιόλιο με χειραγώγηση αγώνων προβάλλει η υπεράσπισή του, αμφισβητώντας παράλληλα την αναγκαιότητα της προσωρινής κράτησής του. Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη, χωρίς να παραβλέπεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος του κ. Λιόλιου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την απόφαση προσωρινής κράτησης, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο μέτρο «ακραίο» από δικονομική άποψη. Όπως εξήγησε, η συνήθης πρακτική είναι να εξετάζεται αρχικά η επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ η προσωρινή κράτηση αποφασίζεται όταν οι όροι αυτοί θεωρείται ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή του κατηγορουμένου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» στην υπόθεση που αφορά τον εντολέα του. Για να στηρίξει τη θέση του, αναφέρθηκε σε δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει γύρω από την υπόθεση, καθώς και στην αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από το μπάσκετ. «Αυτό δημιουργεί αντίθετα ανακλαστικά», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το κλίμα που διαμορφώνεται στη δημόσια συζήτηση ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.

Τι λέει για τα στοιχεία της δικογραφίας

Κεντρικό επιχείρημα της υπεράσπισης αποτελεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο, το γεγονός ότι δεν προκύπτει άμεση σύνδεση του Βαγγέλη Λιόλιου με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα αγώνα που να έχει χειραγωγηθεί. «Δεν υπάρχει ευθεία σύνδεση του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, παράνομο ή χειραγωγημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές καταγγελίες βασίζονται σε όσα έχουν καταθέσει δύο μάρτυρες.

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