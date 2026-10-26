Η Toyota θέλει τα υβριδικά να θεωρούνται μηδενικών εκπομπών – Με ποια προϋπόθεση

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Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα χρησιμοποιούν αποκλειστικά επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα. Πώς λειτουργεί η πρόταση και τι δοκιμάζεται ήδη στην Ισπανία.

Μπορεί ένα αυτοκίνητο να καίει βενζίνη και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται μηδενικών εκπομπών; Η Toyota υποστηρίζει ότι μπορεί, τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπισή του από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η προϋπόθεση είναι συγκεκριμένη: να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εγκεκριμένα ανανεώσιμα καύσιμα, με διαφορετικό αποτύπωμα άνθρακα από τη συμβατική βενζίνη.

Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη παρέμβαση της Toyota για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία ζητά πιο ευέλικτους στόχους CO₂ και κανόνες που θα αφήνουν περιθώριο σε περισσότερες τεχνολογίες να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικεί την αναγνώριση των οχημάτων VEEF ως μηδενικών εκπομπών.

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