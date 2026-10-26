search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 12:57

Η Toyota θέλει τα υβριδικά να θεωρούνται μηδενικών εκπομπών – Με ποια προϋπόθεση

26.10.2026 12:57
toyota-mirai-02-2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα χρησιμοποιούν αποκλειστικά επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα. Πώς λειτουργεί η πρόταση και τι δοκιμάζεται ήδη στην Ισπανία.

Μπορεί ένα αυτοκίνητο να καίει βενζίνη και ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται μηδενικών εκπομπών; Η Toyota υποστηρίζει ότι μπορεί, τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπισή του από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η προϋπόθεση είναι συγκεκριμένη: να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εγκεκριμένα ανανεώσιμα καύσιμα, με διαφορετικό αποτύπωμα άνθρακα από τη συμβατική βενζίνη. 

Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη παρέμβαση της Toyota για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία ζητά πιο ευέλικτους στόχους CO₂ και κανόνες που θα αφήνουν περιθώριο σε περισσότερες τεχνολογίες να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικεί την αναγνώριση των οχημάτων VEEF ως μηδενικών εκπομπών.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Suzuki Swift CVT: Καίει ελάχιστα και ίσως είναι το ιδανικό μικρό

Το μικρό που πουλάει περισσότερο από όλους τους ανταγωνιστές του μαζί στην Ελλάδα

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Fasistas Panopoulos
ADVERTORIAL

«Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη | 4ος Κύκλος παραστάσεων από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

tsarouxa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

xwriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

tsatsoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αντίο Δημήτρη Τσατσούλη…

claude_anthropic_2610_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Το μοντέλο Claude απέκτησε με δική του πρωτοβουλία πρόσβαση στα στοιχεία ψηφοφόρων της πολιτείας Τζόρτζια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

mandra
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 15:10
Fasistas Panopoulos
ADVERTORIAL

«Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη | 4ος Κύκλος παραστάσεων από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

tsarouxa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

xwriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου

1 / 3