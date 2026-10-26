Ρόδος: Σύλληψη 36χρονου μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας 36χρονος Νορβηγός συνελήφθη στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του ότι τη βίασε στον χώρο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο.

Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 36χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο

Λουκέτο στη «Μουριά»! Κλείνει το υπεραιωνόβιο καφενείο της Καλλιδρομίου

Κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος στα Τρίκαλα – Η φωτιά στο μαντρί του λίγες ώρες πριν και τα άρρωστα πρόβατα