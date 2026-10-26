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26.10.2026 12:01

Κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος στα Τρίκαλα – Η φωτιά στο μαντρί του λίγες ώρες πριν και τα άρρωστα πρόβατα

26.10.2026 12:01
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Τραγωδία σημειώθηκε στην Πηνειάδα Τρικάλων, όπου ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, πατέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί διαφορετικό από το δικό του, στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι.

Το προηγούμενο βράδυ είχε εκδηλωθεί φωτιά στη δική του εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να καούν και πρόβατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, καθώς ζώα του κοπαδιού του είχαν προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό, ενώ φέρεται να υπήρχαν δυσκολίες σχετικά με την αποζημίωσή του. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν τα προβλήματα αυτά συνδέονται με τον θάνατό του.

Ο κτηνοτρόφος ζούσε στην Πηνειάδα με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του, ενώ όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως φιλήσυχο οικογενειάρχη.

Το πτώμα του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας και στη συνέχεια για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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