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26.10.2026 10:05

Δίκη για τα Τέμπη: «Δεν θα ηρεμήσω αν δεν πάνε όλοι αυτοί φυλακή» – Συγκλόνισε η επιζήσασα Μυρσίνη Πρασσά που παρέμεινε 30 ημέρες σε κώμα

26.10.2026 10:05
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Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, με την κατάθεση της Μυρσίνης Πρασσά, η οποία επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση, ενώ καθόταν στη θέση 113 του δεύτερου βαγονιού, δίπλα στην Ελπίδα Χούπα, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα.

Η γυναίκα, η οποία παρέμεινε για 30 ημέρες σε κώμα και υποβλήθηκε σε έξι χειρουργικές επεμβάσεις, περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου όσα θυμάται από το τελευταίο ταξίδι με τη φίλη της, τις σοβαρές συνέπειες του τραυματισμού της, αλλά και την οργή της για την απουσία των κατηγορουμένων.

«Ήμασταν στο δεύτερο βαγόνι, με την Ελπίδα στο παράθυρο, και απέναντί μας ήταν ο Γεράσιμος με τον Κυπριανό», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Όπως εξήγησε, οι δύο φίλες είχαν ξεκινήσει μαζί το ταξίδι τους, ενώ κατά την επιστροφή η ίδια είχε προτείνει στην Ελπίδα να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους.

«Στον γυρισμό είπα στην Ελπίδα να μη φύγουμε ακόμη, αλλά είχε να παραδώσει μια εργασία και φύγαμε με αυτό το τρένο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μυρσίνη Πρασσά θυμάται ότι η αμαξοστοιχία πραγματοποίησε αρκετές στάσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Το τελευταίο που θυμάμαι είναι πως πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και του είπα ότι πάλι κάναμε στάση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι βέβαιη αν το τρένο σταμάτησε ξανά μετά τη Λάρισα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση.

«Τη στιγμή της σύγκρουσης θυμάμαι πως κοιταζόμασταν με την Ελπίδα», κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δικηγόρων, η επιζήσασα περιέγραψε τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το δυστύχημα.

«Βρέθηκα έξω από το βαγόνι. Δεν θυμάμαι ποιοι με έβγαλαν. Ήμουν σε κώμα και με πήγαν στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα για 30 μέρες», είπε.

Όπως εξήγησε, το σοβαρότερο τραύμα της ήταν στο κρανίο, ενώ χρειάστηκε μακροχρόνια αποκατάσταση για να μπορέσει να μιλήσει ξανά.

«Δεν μπορούσα να μιλήσω και τώρα που σας μιλάω είναι πολύ περίεργο. Το σοβαρότερο τραύμα μου ήταν στο κρανίο. Έκανα λογοθεραπεία, δεν μπορούσα να σχηματίσω λέξεις», ανέφερε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι, λόγω των τραυματισμών της και των έξι χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, έχει σημαντικά κενά μνήμης και δεν μπορεί να ανακαλέσει όσα συνέβησαν αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της αναφέρθηκε επίσης στην Ελπίδα Χούπα, μιλώντας για τη στενή σχέση τους και για τις δραστηριότητες που μοιράζονταν πριν από το δυστύχημα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή της για την απουσία των κατηγορουμένων από τη δικαστική αίθουσα, αλλά και για όσα ακολούθησαν τη σιδηροδρομική τραγωδία.

«Μου κάνει τρελή εντύπωση που δεν είναι εδώ οι κατηγορούμενοι. Εγώ δεν θα ηρεμήσω αν δεν βρεθεί η αλήθεια», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, εκφράζοντας την οργή της.

«Μου κάνει εντύπωση πως μετά το δυστύχημα, το έγκλημα, βρέθηκαν 700.000 ευρώ για να γίνει ό,τι έγινε. Δεν θα ηρεμήσω αν δεν πάνε όλοι αυτοί φυλακή», είπε χαρακτηριστικά.

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