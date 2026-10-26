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26.10.2026 08:19

Δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά: Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία με τους τρεις νεκρούς (videos)

26.10.2026 08:19
peiraias_distixima_limani

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Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το αυτοκίνητο έπεσε, το βράδυ της Κυριακής, στη θάλασσα στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Τα τρία θύματα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας ενώ νεκροί ανασύρθηκαν ένας 82χρονος, η 79χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό το βράδυ της Κυριακής την ώρα έβγαινε από το πλοίο Διαγόρας με το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες την ώρα της αποβίβασης στην περιοχή επικρατούσε έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα. Λόγω των συνθηκών αυτών ο 82χρονος φέρεται να έκανε κάποιον λάθος χειρισμό που οδήγησε στην πτώση του αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα.

Αρχικά ανασύρθηκε νεκρός ο 45χρονος ενώ λίγο αργότερα συνέβη το ίδιο με τον 82χρονο και την 79χρονη που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο…

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