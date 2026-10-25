Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2, ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες βρέθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στη θάλασσα, στη πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού για την ανάσυρση των επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός, ενώ αγνοούνται άλλοι δύο επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 45 ετών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για δύο ακόμη επιβαίνοντες, ηλικίας 82 και 79 ετών.

Διαβάστε επίσης

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Πλημμύρισε η Μάνδρα, έντονα προβλήματα στην Δυτική Αττική (video)

«Χωριάτικο»: Στις 56 οι συλλήψεις για την υπόθεση φορολογικής απάτης – Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων

Pizza Fan: Κινητοποίηση των εργαζομένων το μεσημέρι της Δευτέρας – Η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και τα sms