Pizza Fan: Κινητοποίηση των εργαζομένων το μεσημέρι της Δευτέρας – Η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και τα sms

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Tη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούνοι 23 κατηγορούμενοι για το colpo grosso φοροδιαφυγής της Pizza Fan που εκτιμάται πως ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι 2.500 εργαζόμενοι, που βρίσκονται στον αέρα, κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας να διασφαλιστούν τα δεδουλευμένα τους και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Το μεσημέρι της Δευτέρας, έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της εταιρείας, στο Χαλάνδρι.

Στη «γκρίζα» ζώνη 2.500 άτομα

Οι συμβάσεις εργασίας όσων συνδέονται εργασιακά με τα 110 καταστήματα της Pizza Fan, παραμένουν ζωντανές, ωστόσο το δίκτυο των καταστημάτων δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να λειτουργήσει, καθώς το τηλεφωνικό κέντρο και το λογισμικό της εταιρείας έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για φοροδιαφυγή. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη.

«Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μισθούς και απολαβές σύμφωνα με τον Νόμο δεν μπορεί να απόσχει από υποχρεώσεις», επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

Η ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας από τους συνδικαλιστές του κλάδου είναι συνεχής, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στήριξης των εργαζομένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πάντως ο δικηγόρος τους, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, επισήμανε πως οι εντολείς του «δεν θέλουν επίδομα, θέλουν να επιστρέψουν στην δουλειά τους, να ανοίξουν τα καταστήματα, να συνεχίσουν να δουλεύουν γιατί είναι άνθρωποι που παλεύουν σκληρά».

«Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να διασωθεί η αξία της επιχείρησης και να έχουν μέλλον οι εργαζόμενοι, καθώς από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν σε καθεστώς επισφάλειας τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι», ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Νίκος Μηλαπίδης

Και ο κ. Μηλαπίδης επισήμανε ότι η επιχείρηση δεν έχει κλείσει με απόφαση διοικητικής αρχής και ότι η αδυναμία λειτουργίας ενδέχεται να προέκυψε ως συνέπεια τεχνικών περιορισμών. Επομένως, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να βρεθεί τρόπος ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και επιτρέπεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η καταγγελία που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και τα sms

Νέα στοιχεία για τον άνθρωπο που κατήγγειλε το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Pizza Fan έρχονται στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, το «βαθύ λαρύγγι» στην υπόθεση της Pizza Fan είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Pizza Fan και για 10 χρονιά στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος μάλιστα, έδινε συχνά συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, πριν από περίπου 6 μήνες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατήγγειλε τα εξής για το κύκλωμα: «Θέλω να αναφέρω πως το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία Pizza Fan, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν σε αυτήν, δηλώνουν τους εργαζόμενους για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτήν που εργάζονται στην πραγματικότητα. Επίσης, πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από τις νόμιμες.

»Επίσης, καταγγέλλω, πως μέρος του κέρδους του δικτύου των καταστημάτων προκύπτει γιατί δεν αποδίδεται όλος ο ΦΠΑ στο κράτος. Αντιθέτως, στις παραγγελίες δεν εκδίδουν νόμιμη απόδειξη και για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούν ειδικό αλγόριθμο. Οι νόμιμες αποδείξεις που κόβονται αφορούν μόλις το 20% των πραγματικών παραγγελιών.

»Φυσικά όλο αυτό το σύστημα, το επιβλέπει το λογιστήριο της εταιρείας. Εγκέφαλος αυτής της απάτης είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή».

Τα sms που «καίνε» τον Mr. Pizza Fan

Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να ενημερώνουν καθημερινά με sms για τα οικονομικά στοιχεία του καταστήματος, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες συντομογραφίες και κωδικούς.

Δηλωτικό είναι ένα από αυτά τα γραπτά μηνύματα, στο οποίο ο ημερήσιος τζίρος αναγραφόταν ως «ΤΖ» και ανερχόταν σε 2.220,73 ευρώ. Με την ένδειξη «ΦΑΝ» εμφανιζόταν το ποσοστό που έπαιρνε η Pizza Fan από το franchise, με το ποσό να είναι 982,62 ευρώ, ενώ υπήρχαν και επιμέρους καταγραφές για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και μέσω POS.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να ακολουθούνταν από ένα δεύτερο SMS, στο οποίο αναγραφόταν μόνο ένα ποσό, χωρίς καμία άλλη επεξήγηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσό αυτό ήταν 1.468,78 ευρώ και αντιστοιχούσε σε χρήματα που δεν δηλώνονταν επίσημα.

Στο ίδιο μήνυμα υπήρχαν επίσης ενδείξεις για τιμολόγια και άκυρες αποδείξεις.

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