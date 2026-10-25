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25.10.2026 14:11

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, και ένας λογιστής για φορολογική απάτη 100 εκατ. ευρώ

25.10.2026 14:11
xwriatiko

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Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» και του λογιστή του, για φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, με ταυτόχρονες, συντονισμένες εφόδους σε διάφορες περιοχές.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα δεν περιορίζεται στους φούρνους, αλλά καλύπτει όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη. Οι κατηγορίες αφορούν σε απατή σε βάρος Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών σε άνω των 200 καταστημάτων της αλυσίδας της οποίας είναι ιδιοκτήτης και σε άλλες επιχειρήσεις που φαίνεται ο ίδιος ως ιδιοκτήτης ή ως αφανής ιδιοκτήτης και λειτουργούν μέσω τρίτων, με ζημία προς το Δημόσιο που φέρεται να αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση κυκλώματος trafficking. Συνελήφθη το 2008 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος και το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 10ετή κάθειρξη.

Το κύκλωμα ήταν διεθνές και -σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα- ξέπλενε το μαύρο χρήμα από την εγκληματική δραστηριότητα μέσω της αλυσίδας «Χωριάτικο».

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