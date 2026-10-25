Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν θα πάρει το όνομά του η «Μάρκου Μπότσαρη» στη Νίκαια – Η δήλωση του δημάρχου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να μετονομαστεί σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη η οδός Μάρκου Μπότσαρη στη Νίκαια, παρά τις σχετικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί για τη μνήμη του τραγουδιστή.

Στη σχετική δήλωσή του πάντως, ο δήμαρχος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή εξετάζει με προσοχή διαφόρων ειδών προτάσεις αναφορικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να τιμηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης από τον Δήμο, δίνοντας έμφαση τόσο στον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την ιστορία της πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η “τιμή” του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα». Αναφορικά με τις προτάσεις τονίζει: «Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ!».

Αναλυτικά η δήλωση του δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

«Η Ιστορία μάς διδάσκει τα πάντα, ακόμα και το μέλλον». Σ’ αυτή τη διδαχή, η Δημοτική Αρχή ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ να μετονομάσει την «οδό Μάρκου Μπότσαρη» σε «οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με τη Νίκαια. Η αναγνώριση αυτού του δεσμού, δεν θα μπορούσε ποτέ να παραβλεφθεί. Γι’ αυτό, λοιπόν, η «τιμή» του αντιμετωπίζεται με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις – και «πολλά» περισσότερα έχουν γραφτεί – για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου της Νίκαιας, του δικού μας Γιώργου. Όλες εξετάζονται με προσοχή, με γνώμονα τόσο τον σεβασμό προς τον ίδιο όσο και προς την πόλη μας. Αλλά κυρίως με σεβασμό ως προς την ΙΣΤΟΡΙΑ!

Θέλω να διευκρινίσω, λοιπόν ότι, δεν θα μετονομαστεί η «Μάρκου Μπότσαρη» σε «Οδό Γιώργου Μαζωνάκη».

Για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης:

Καραγκούνης για 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan: «Δεν έχουν καταγγελθεί συμβάσεις – Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τους μισθούς»

Μελίσσια: Συνελήφθη 45χρονη – Σέρβιρε αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο – Στο επίκεντρο η Αττική