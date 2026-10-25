Μελίσσια: Συνελήφθη 45χρονη – Σέρβιρε αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους

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Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί η 45χρονη υπεύθυνη μπαρ, που το βράδυ του Σαββάτου, σέρβιρε αλκοόλ σε τρεις ανήλικους, στα Μελίσσια.

Στο συγκεκριμένο μπαρ διεξαγόταν σχολικό φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε κατά τις 10 το βράδυ.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά τα μεσάνυχτα, διαπιστώθηκε ότι σε δύο αγόρια 16 και 15 ετών καθώς και σε ένα κορίτσι 15 ετών που βρίσκονταν ακόμα στο κατάστημα, είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ.

Οι γονείς τους ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.

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