Δύο συλλήψεις και 9 προσαγωγές για την ένταση επεισόδια, τα ξημερώματα, στα Εξάρχεια

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Μικροεπεισόδια σημειώθηκαν, στις 2 τα ξημερώματα, στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να τη σβήσουν.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενός 18χρονου και ενός 14χρονου, καθώς και σε εννέα προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα άρχισαν όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη.

Μόλις έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες.

Ακολούθησε επέμβαση διμοιρίας των ΜΑΤ, η οποία απομάκρυνε την ομάδα, ενώ μικροεντάσεις συνεχίστηκαν στους γύρω δρόμους.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν συνολικά φθορές σε έξι κάδους απορριμμάτων, ενώ οι δύο συλληφθέντες είναι ηλικίας 18 και 14 ετών.

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