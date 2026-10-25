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25.10.2026 07:27

Ζάκυνθος: Πρωινός σεισμός 4,5 Ρίχτερ

25.10.2026 07:27
seismos

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 7.15 το πρωί της Κυριακής, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα.

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