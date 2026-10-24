search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 00:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2026 23:02

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια: Άδεια η βαλίτσα – Άνοιξαν εκ νέου οι δρόμοι

24.10.2026 23:02
astinomia-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων.

Από τους ελέγχους που διενήργησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βαλίτσα η οποία ήταν άδεια.

Η κυκλοφορία που είχε διακοπεί στην οδό Ιπποκράτους και στην οδό Σόλωνος, αποκαταστάθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Εξάρχεια: Συναγερμός έπειτα από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας και διακοπή κυκλοφορίας

Συνελήφθη 25χρονος για αρπαγή και βιασμό ανήλικης στη Νέα Μάκρη

Ακόμη 107 μετανάστες περισυνελέγησαν σε δύο επιχειρήσεις της Frontex νότια της Κρήτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
obama_2509_apfile
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Ομπάμα κατά Τραμπ: «Ξεκίνησε έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν ζήτησε – Φτάνει πια»

MARIA_KARISTIANOU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο Καρυστιανού για τη Μονή Σινά: «Να προστατευτούν τα συμφέροντα και η περιουσία της»

kievo epithesi rosia99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 3 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Ντνιπροπετρόφσκ

petrounias-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Ήταν με 39 πυρετό μέχρι και μια μέρα πριν τον τελικό – «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ»

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια: Άδεια η βαλίτσα – Άνοιξαν εκ νέου οι δρόμοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsas
LIFESTYLE

Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη... Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης... Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

kavalieratos-8324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Σπύρος Καβαλιεράτος από το SPORT24 εν μέσω των εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ

metritis_deddie_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τέλος τα αναλογικά ρολόγια στα σπίτια - Τι φέρνουν οι 2 εκατ. «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

liolios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιοςgate: H φιλοξενία των 17.000 ευρώ στο Costa Navarino του επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague για χάρη της… Τσαρούχα

BODIROGA vucic
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.10.2026 00:25
obama_2509_apfile
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Ομπάμα κατά Τραμπ: «Ξεκίνησε έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν ζήτησε – Φτάνει πια»

MARIA_KARISTIANOU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο Καρυστιανού για τη Μονή Σινά: «Να προστατευτούν τα συμφέροντα και η περιουσία της»

kievo epithesi rosia99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 3 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Ντνιπροπετρόφσκ

1 / 3