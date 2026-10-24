Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια: Άδεια η βαλίτσα – Άνοιξαν εκ νέου οι δρόμοι

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων.
Από τους ελέγχους που διενήργησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βαλίτσα η οποία ήταν άδεια.
Η κυκλοφορία που είχε διακοπεί στην οδό Ιπποκράτους και στην οδό Σόλωνος, αποκαταστάθηκε.
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