Εξάρχεια: Συναγερμός έπειτα από εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας και διακοπή κυκλοφορίας

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου πιο συγκεκριμένα μια βαλίτσας στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Για λόγους ασφαλείας, υπάρχει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.

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