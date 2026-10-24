Ανατροπή στο τροχαίο στην Καλλιθέα – Νέα στοιχεία

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Ανατροπή στο τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, με σοβαρά τραυματισμένη μία 27χρονη φέρνουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αρχικά πληροφορίες ήθελαν τον οδηγό να έχει εγκαταλείψει τη νεαρή τραυματισμένη αλλά όπως έγινε τελικά γνωστό, οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν η ίδια η 27χρονη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού.

Ειδικότερα, μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε η 27χρονη και επέβαινε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της, χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου την παρέσυρε διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα, επίσης 35 ετών.

Η οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ενώ ο άνδρας μετέβη με ίδια μέσα στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένος.

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