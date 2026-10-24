Ουρές από το πρωί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για μια ξενάγηση στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» (Photos/Video)

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Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει στη Θεσσαλονίκη η φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (24/10), δεκάδες πολίτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές, περιμένοντας να επιβιβαστούν στο εντυπωσιακό πολεμικό πλοίο και να ξεναγηθούν στους χώρους του από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα, που αποτελεί τη νεότερη και πλέον προηγμένη κύρια μονάδα κρούσης του ελληνικού στόλου, κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα νέα αποκτήματα του Πολεμικού Ναυτικού, να ενημερωθούν για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του και να δουν τους χώρους που έχουν διατεθεί για την ξενάγηση.

Η παρουσία του «Κίμωνα» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις ιδιαίτερες στιγμές των φετινών εορτασμών, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βρεθούν πάνω σε μια φρεγάτα τελευταίας τεχνολογίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο οπλισμός της

Η φρεγάτα «Κίμων» ανήκει στην κλάση FDI HN, γνωστή και ως Belharra, και διαθέτει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης, αυτοπροστασίας και οπλισμού, που της επιτρέπουν να εκτελεί αποστολές σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού, έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα, βύθισμα 6,2 μέτρα και εκτόπισμα 4.603 τόνων.

Η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 27,5 κόμβους, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 149 άτομα. Η πρόωσή της βασίζεται στο σύστημα CODAD (Combined Diesel and Diesel), με τέσσερις κύριες πετρελαιομηχανές MTU.

Ιδιαίτερα ενισχυμένος είναι ο οπλισμός της, καθώς διαθέτει ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapid των 76 χιλιοστών, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet και 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30.

Στα αμυντικά της συστήματα περιλαμβάνονται επίσης το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, δύο διπλοί τορπιλοσωλήνες και δύο τηλεχειριζόμενα συστήματα οπλισμού Lionfish των 20 χιλιοστών.

Η φρεγάτα είναι επιπλέον εξοπλισμένη με συστήματα εκτόξευσης ηλεκτρονικών και ακουστικών αντιμέτρων, τα οποία ενισχύουν την προστασία της απέναντι σε διαφορετικές απειλές.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η δυνατότητα υποστήριξης εναέριων μέσων. Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει ένα ελικόπτερο SH-70B ή MH-60R, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Schiebel S-100, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.

Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων επιτρέπει στον «Κίμωνα» να αντιμετωπίζει απειλές από τον αέρα, την επιφάνεια της θάλασσας και τον υποβρύχιο χώρο.

Η σημερινή φρεγάτα είναι το δεύτερο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που φέρει το όνομα «Κίμων». Το πρώτο ήταν το αντιτορπιλικό D-218, πρώην αμερικανικό USS Semmes, κλάσης Charles F. Adams.

Το συγκεκριμένο πλοίο είχε ναυπηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθελκύστηκε στις 20 Μαΐου 1961 και εντάχθηκε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στις 10 Δεκεμβρίου 1962.

Στο πλαίσιο της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας της 8ης Ιουλίου 1990, προσφέρθηκαν στην Ελλάδα με δανεισμό τέσσερα αντιτορπιλικά της ίδιας κλάσης: «Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής».

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον πρώτο «Κίμωνα» στις 12 Σεπτεμβρίου 1991, με πρώτο κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο

Καλλέργη.

Το πλοίο κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 27 Μαΐου 1992 και παροπλίστηκε το 2004.

Το ωράριο επισκέψεων στη φρεγάτα «Κίμων»

Η φρεγάτα θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με ειδικές ώρες επισκέψεων για σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 10:00 – 18:00, κοινό

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10:00 – 17:00, κοινό

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 10:00 – 12:00, σχολεία

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 12:00 – 17:00, κοινό

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 10:00 – 12:00, σχολεία

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 12:00 – 17:00, κοινό

Η πρόσβαση στη φρεγάτα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

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