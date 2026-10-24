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24.10.2026 13:35

Κατερίνη: «Εφοριακός» άρπαξε λίρες και κοσμήματα 7.000 ευρώ από 79χρονη

24.10.2026 13:35
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Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, από την οποία απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, που σημειώθηκε στις 21 Απριλίου 2026 στην Κατερίνη, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της εφορίας, και ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν φορολογικές εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να την εξαπατήσουν και να της αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, παρέλαβε ο ταυτοποιημένος άνδρας.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνεργού του, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με αφορμή την υπόθεση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με αγνώστους που προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι τους και να ενημερώνουν την αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης συγγενών και φίλων, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

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