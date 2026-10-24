Σε σοβαρή κατάσταση ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας, που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας, που αυτοπυροβολήθηκε στο αριστερό του πόδι στις 2:45 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε μεζεδοπωλείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βοϊδονικόλας, που είναι επικεφαλής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) αυτοτραυματίστηκε κατά λάθος με πιστόλι στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη μηριαία αρτηρία και να χάσει πολύ αίμα.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η επιστροφή του του στη ΜΕΘ του Τζανείου, για να συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα.

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