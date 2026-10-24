Ακόμη 107 μετανάστες περισυνελέγησαν σε δύο επιχειρήσεις της Frontex νότια της Κρήτης

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Συνολικά 107 μετανάστες περισυνελέγησαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην πρώτη περίπτωση, λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, 34 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη δεύτερη επιχείρηση, λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Frontex, 23 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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