Καιρός: Τα κάνει… μούσκεμα μέχρι την Τετάρτη – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της νέας κακοκαιρίας

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Μετά το «μικρό καλοκαιράκι» των τελευταίων ημερών, σε κλοιό νέας κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περνά η χώρα.

Το νέο «κύμα», που ξεκίνησε από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια εξαπλώθηκε και στη δυτική Ελλάδα, αναμένεται να δώσει έντονα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ μέχρι το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα θα φτάσουν στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με διάρκεια έως και την προσεχή Τετάρτη.

Αύριο, Δευτέρα, η κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» την Πελοπόννησο και το Αιγαίο, από τις Κυκλάδες έως και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Βροχερό θα είναι το σκηνικό και στην Αττική και στην Εύβοια.

Την Τρίτη έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, προβλέπονται ακόμη και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε αναμένεται να πέσει περαιτέρω η θερμοκρασία.

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