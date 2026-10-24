Ήπιες συνθήκες με μουντάδα πριν το βροχερό 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου: Το «μικρό καλοκαιράκι» αποχωρεί και δίνει τη σκυτάλη στο φθινόπωρο

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Οι μέρες αυτές χαρακτηρίζονται από ήπιες καιρικές συνθήκες και μια σχετική μουντάδα στην ατμόσφαιρα! Το «μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου ήρθε νωρίτερα, όμως μετά και την αυριανή ημέρα σχετικής καιρικής ηρεμίας, η ατμόσφαιρα αποφασίζει να κάνει το τοπίο και πάλι βροχερό, φέρνοντας ένα 4ήμερο άκρως εναρμονισμένο με το ημερολόγιο!

Ήπιος καιρός με σύννεφα, τοπικές ομίχλες και σκόρπιες ψιχάλες

Για το Σάββατο (24/10), ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λείψουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Κατά διαστήματα μέσα στη μέρα θα εκδηλώνονται σκόρπιες τοπικές βροχές —άνευ ιδιαίτερης σημασίας— στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, δεν θα λείψουν και οι τοπικές ομίχλες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα είναι επίσης συννεφιασμένος, με κάποια ψιλόβροχα να εκδηλώνονται στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με τα σύννεφα, ενώ είναι πιθανές κάποιες τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Στον αντίποδα, στο Καστελόριζο αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βοριάδες και δεν θα προβληματίσουν, πνέοντας έως 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέτριοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο.

Η στροφή των ανέμων και οι ψυχρότερες αέριες μάζες οδηγούν το θερμόμετρο σε μικρή πτώση: θα φτάσει το μεσημέρι τους 23°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα βόρεια, τις Κυκλάδες και τα Επτάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C. Το πρωινό κρύο στα ορεινά παραμένει αισθητό με μονοψήφιες τιμές.

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει ηλιόλουστος, όμως γρήγορα θα εμφανιστούν νεφώσεις σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης στα ανατολικά και ασθενείς στον Σαρωνικό, ενώ η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί από 13 έως 22°C. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κάποιες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες στις γύρω περιοχές. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20°C το μεσημέρι (από 10°C το πρωί).

Επιδείνωση από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Την Κυριακή (25/10) το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως και γίνεται καθαρά φθινοπωρινό. Η μέρα θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Από το πρωί, διαταραχή θα μας προσεγγίσει φέρνοντας βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και γρήγορα στα δυτικά ηπειρωτικά (από την Ήπειρο έως τη Μεσσηνία). Αργότερα οι βροχές θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Στο Αιγαίο οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, με πιθανές ψιχάλες στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι έως 4 μποφόρ (βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, νότιοι-ανατολικοί στο Αιγαίο).

Ψυχρότερες αέριες μάζες και νεφώσεις φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 17 με 18°C στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 19 με 20°C στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23°C.

Η προοπτική για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Την Δευτέρα (26/10), καθώς το χαμηλό βαρομετρικό κινείται νοτιοανατολικά, οι βροχές θα εστιαστούν στην κεντρική και νότια χώρα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά (ειδικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη). Το θερμόμετρο μετά βίας θα πλησιάζει τους 20°C, δίνοντας το σύνθημα για ένα επιλεκτικά βροχερό και δροσερό 4ήμερο! Με απλά λόγια… απολαύστε τις τελευταίες ήπιες στιγμές του Σαββάτου, και ό,τι κι αν κανονίσετε για την Κυριακή και την εθνική μας εορτή, ντυθείτε λίγο πιο ζεστά και έχετε οπωσδήποτε μαζί σας μια ομπρέλα!

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