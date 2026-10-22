Σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες με νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές, πριν έρθουν βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας!

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Θερμότερες αέριες μάζες και μια ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζουν τη χώρα μας. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ιδιαίτερο καιρικό κοκτέιλ με ευχάριστες, σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, υγρούς νοτιάδες, τοπικές ομίχλες, αλλά και επιδρομή αφρικανικής σκόνης που φέρνει μουντάδα και λασποβροχές! Ήδη περιορισμένες βροχές εκδηλώνονται στη χώρα μας, οι οποίες θα συνεχιστούν τοπικά και αύριο.

Μουντό σκηνικό, λασποβροχές στα δυτικά και κεντροβόρεια, 27άρια στην Κρήτη

Για την Πέμπτη (22/10), ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λείψουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Από το πρωί θα εκδηλώνονται λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά (από την Ήπειρο έως και την Αιτωλοακαρνανία), καθώς και στα Επτάνησα, ενώ επιπλέον ψιλόβροχα περιμένουμε στη Μακεδονία. Όσο περνάει η μέρα, τα έντονα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, αφήνοντας σκόρπια τοπικά λασποψιλόβροχα στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα είναι επίσης μουντός. Από το πρωί θα εκδηλώνονται λασποβροχές και καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Όσο περνάει η μέρα, τα έντονα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, δίνοντας τη θέση τους σε σκόρπια τοπικά λασποψιλόβροχα στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και την Κεντρική Στερεά. Ωστόσο, αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη ο ήλιος θα εναλλάσσεται με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ είναι πιθανές τοπικές ομίχλες το πρωί. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στη Θάλασσα των Κυθήρων και το Καρπάθιο θα πνέουν ενισχυμένοι έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος παίρνει κι άλλη ανηφόρα: θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25°C στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Κρήτη το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 27°C! Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C, αν και η αίσθηση του κρύου θα είναι αισθητή στα ορεινά.

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει συννεφιασμένος και με τοπικές ομίχλες, διατηρώντας αυτή τη μουντάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες έως 4 με 5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο να κυμαίνεται από 15 έως 23-24°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, με τον υδράργυρο να ξεκινά από τους 13°C τα ξημερώματα και να φτάνει τους 22-23°C το μεσημέρι.

Την Παρασκευή (23/10) ο χάρτης παραμένει σκεπασμένος με σύννεφα, αλλά θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Μετατόπιση των φαινομένων ανατολικά, στροφή των ανέμων σε βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Από το πρωί θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες στη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όσο περνάει η μέρα, θα έχουμε σκόρπια τοπικά ψιλόβροχα στα ανατολικά ηπειρωτικά (από τη Θεσσαλία έως την Ανατολική Στερεά), τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι σιγά-σιγά θα στραφούν σε βοριάδες χωρίς να προβληματίσουν ιδιαίτερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στην περιοχή της Κέρκυρας.

Η στροφή των ανέμων οδηγεί το θερμόμετρο σε μικρή πτώση από τα βόρεια: θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στη Θράκη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στα ορεινά, όπου το πρωί θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (24/10) επιστρέφει η αιθριότητα στη χώρα μας, χωρίς να λείψουν οι νεφώσεις και κάποια τοπικά ψιλόβροχα. Η αφρικανική σκόνη αποχωρεί, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα, όμως ψυχρότερες αέριες μάζες ετοιμάζονται να κάνουν το σκηνικό καθαρά φθινοπωρινό και πάλι!

Με απλά λόγια… δύο μέρες ακόμα «άνοιξη», μην πλύνετε τα αυτοκίνητα λόγω σκόνης, και εν όψει της εθνικής μας εορτής ετοιμάστε ομπρέλες και μπουφανάκια, καθώς μάλλον θα χρειαστούν!

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