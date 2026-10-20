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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

20.10.2026 06:20

Ήπιος, ηλιόλουστος και σχεδόν ανοιξιάτικος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές ομίχλες

20.10.2026 06:20
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Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με τις καλύτερες διαθέσεις, καθώς από την Κυριακή το σκηνικό έγινε αισθητά πιο γλυκό και ανοιξιάτικο. Θερμότερες αέριες μάζες προσεγγίζουν τη χώρα μας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε απόλυτα φυσιολογικά και ευχάριστα για την εποχή επίπεδα, ενώ πέρα από κάποιες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να χαλάσει την καλοκαιρία!

Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ήρεμες θάλασσες και πρωινές ομίχλες

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Τρίτη (20/10), ηλιόλουστος με λίγες αραιές νεφώσεις θα παραμείνει ο καιρός στο σύνολο της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μόνο στη Θράκη και τα Επτάνησα θα επικρατούν ανά διαστήματα πιο πυκνές συννεφιές, ενώ τις πρωινές ώρες ευνοείται ο σχηματισμός τοπικής ομίχλης σε οροπέδια και κοιλάδες της ηπειρωτικής χώρας.

Στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το σκηνικό διατηρείται παρόμοιο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Κρήτη ο ήλιος θα εναλλάσσεται με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ στα δυτικά του νησιού είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση κυρίως στα νότια. Έτσι, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 με 22°C στα κεντρικά και βόρεια και τους 22 με 23°C στα υπόλοιπα τμήματα. Ωστόσο, η αίσθηση του κρύου θα είναι αισθητή στα ορεινά και ημιορεινά απουσία του ήλιου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στις ορεινές περιοχές θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Σχεδόν άπνοια θα επικρατεί στις γύρω θάλασσες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σταθερά από 11 έως 22-23°C. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, με τον υδράργυρο να ξεκινά από μόλις 8°C τα ξημερώματα και να φτάνει τους 21-22°C το μεσημέρι.

Η προοπτική για την Τετάρτη

Την Τετάρτη (21/10) το τοπίο γίνεται ελαφρώς πιο φθινοπωρινό, καθώς περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις αλλά και κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες στο Ιόνιο και θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή επιπλέον άνοδο. Με απλά λόγια… μπορεί να διανύουμε την εποχή του «δεν ξέρω τι να φορέσω», όμως ας απολαύσουμε αυτό το ήσυχο και γλυκό φθινόπωρο πριν η ατμόσφαιρα αλλάξει πάλι απότομα το σκηνικό!

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