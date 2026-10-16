48ωρη ψυχρή εισβολή με κρύο, βροχές χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές, πριν την ηλιόλουστη αποζημίωση της Κυριακής

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Για την Παρασκευή (16/10), η μέρα θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Προς το απόγευμα, βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κατά μήκος της Πίνδου και στα δυτικά αυτής, τη Θεσσαλία, καθώς και την Κεντρική και Δυτική Στερεά. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά του Ηπειρωτικού κορμού.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, με συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα, ενώ αργότερα θα εκδηλωθούν βροχές στην Ανατολική Στερεά, τη Νότια Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Προς το βράδυ τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν πιο εξασθενημένοι βοριάδες, γενικά στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 7 μποφόρ στην περιοχή των Δωδεκανήσων και της Κέρκυρας, κοπάζοντας όσο περνάει η μέρα.

Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος στα δυτικά τμήματα του νησιού με περισσότερη ηλιοφάνεια στα ανατολικά, ενώ στα Δωδεκάνησα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με σύννεφα. Στο Καστελόριζο θα εκδηλωθούν βροχές και κάποιες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε πτώση και κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα: το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18°C στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 22°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στα ορεινά και ημιορεινά.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα, τα οποία προς το βράδυ θα δώσουν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης και το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 19°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα αρχίζει με ηλιοφάνεια, όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν βροχές στις γύρω περιοχές. Ο Βαρδάρης θα πνέει έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από μόλις 7°C τα ξημερώματα να φτάνει τους 18 με 19°C το μεσημέρι.

Πρωινό κρύο, χιόνια στις βουνοκορφές και ταχυσύστημη βελτίωση από το μεσημέρι του Σαββάτου

Το Σάββατο (17/10) θα διατηρήσει έναν πιο άστατο χαρακτήρα τις πρωινές ώρες. Η μέρα θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις βροχές να εκδηλώνονται από νωρίς στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο.

Παράλληλα, τα ξημερώματα θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά του Ηπειρωτικού κορμού, φέρνοντας «άσπρη μέρα» στις βουνοκορφές μας! Όσο περνάει η μέρα, και κυρίως από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και αμέσως μετά ο καιρός θα βελτιωθεί θεαματικά σε ολόκληρη τη επικράτεια. Στα βόρεια, τα δυτικά και το Ιόνιο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες μόνο νεφώσεις.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί έως 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα εξασθενήσουν, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι χωρίς να προβληματίζουν.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 16 με 18°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τους 19°C στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολλές ορεινές περιοχές ο υδράργυρος θα πέσει ακόμα και κάτω από το μηδέν!

Ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και αποζημίωση την Κυριακή

Την Κυριακή (18/10) ο καιρός βελτιώνεται αισθητά παντού. Η ψυχρή αέρια μάζα απομακρύνεται μαζί με τις νεφώσεις και η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, χαρίζοντάς μας μια πανέμορφη, ηλιόλουστη ημέρα για να απολαύσουμε τη βόλτα μας. Με απλά λόγια… οι βουνοκορφές μας τις επόμενες ώρες θα δουν άσπρη μέρα, εμείς μέχρι το Σάββατο κρατάμε ομπρέλα και φοράμε ζεστό μπουφάν, όμως η Κυριακή θα μας αποζημιώσει με τον ήλιο να παίρνει ξανά τα ηνία!

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