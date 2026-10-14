Σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη πανελλαδική κακοκαιρία: Ραγδαίες βροχές, θύελλα έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή ψύχρα – Αποδράμει την Πέμπτη προς την Κρήτη

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Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Ο δρόμος για διαταραχές, κακοκαιρίες και ψυχρές εισβολές έχει ανοίξει διάπλατα. Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά της πρώτης οργανωμένης και πανελλαδικής κακοκαιρίας του φθινοπώρου. Τα μπουφάν βγήκαν για τα καλά από τις ντουλάπες, η ψύχρα είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές παίρνουν έντονο και ραγδαίο χαρακτήρα.

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, με την Εύβοια να βρίσκεται σε «κόκκινο» συναγερμό, ενώ αρκετές περιοχές της χώρας παραμένουν σε «πορτοκαλί» επιφυλακή.

Τετάρτη: Μετατόπιση των ισχυρών φαινομένων ανατολικά, ραγδαίες βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ

Την Τετάρτη περιμένουμε τη σταδιακή μετατόπιση των φαινομένων ανατολικότερα. Από νωρίς το πρωί, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κεντρική Στερεά. Τα φαινόμενα εκεί κατά διαστήματα θα είναι ραγδαία και θα έχουν διάρκεια, με αυξημένα ύψη βροχής ιδίως στις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Νοτιότερα, ο καιρός θα διατηρηθεί επίσης βροχερός. Πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται νωρίς το πρωί στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα, ενώ περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικά και βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όσο περνάει η μέρα, τα φαινόμενα σταδιακά θα υποχωρούν από τα δυτικά.

Άστατος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη (κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο), καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα έως το βράδυ, με αυξημένη την πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Στον αντίποδα, στα Βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με πιθανά ψιλόβροχα το πρωί και διαστήματα ηλιοφάνειας από το μεσημέρι.

Στο πεδίο των ανέμων επικρατούν παντού βοριάδες. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, όμως στο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και τη Θράκη θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ! Οι ριπές των ανέμων θα αγγίξουν τα 90-100 km/h (και κατά τόπους ακόμα περισσότερο), παρουσιάζοντας μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε αισθητή πτώση: το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17°C στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τους 19 με 21°C στην υπόλοιπη χώρα, ενώ η αίσθηση του κρύου θα είναι πολύ πιο έντονη λόγω των δαιμονισμένων βοριάδων.

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και θα βρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με διαλείμματα, ενώ νωρίς το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, ειδικά στα βόρεια του νομού. Οι βοριάδες θα πνέουν πολύ ισχυροί, έως 6 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 14 έως 18°C.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με ασθενείς βροχές έως το μεσημέρι. Ο Βαρδάρης θα πνέει ισχυρός, στα 5 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18°C.

Πέμπτη: Η κακοκαιρία αποδράμει προς την Κρήτη – Βελτίωση στην υπόλοιπη χώρα

Την Πέμπτη η κακοκαιρία αποδράμει και ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σχεδόν σε όλη τη χώρα. Στο μεγαλύτερο μέρος η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις.

Καθώς το σύστημα μεταναστεύει ανατολικά, θα αφήσει κάποιες τελευταίες βροχές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να επιμένουν πιο έντονα στην Κρήτη.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν θυελλώδεις στα 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μέσα στη μέρα, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17 με 19°C στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τους 20 με 22°C στην υπόλοιπη χώρα και τους 23 με 24°C στα Δωδεκάνησα.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα διατηρηθούν κάποιες λίγες βροχές που δεν φαίνεται να προβληματίζουν, ενώ το άμεσο μέλλον δείχνει μια καιρική ανάπαυλα χωρίς μεγάλους όγκους νερού. Ωστόσο, βρισκόμαστε πλέον σε τροχιά διαδοχικών φθινοπωρινών περασμάτων, με τα πρώτα χιόνια στα ψηλά ορεινά μας να κάνουν σιγά σιγά την εμφάνισή τους!

Με απλά λόγια… μπήκαμε στην καρδιά του φθινοπώρου! Μπόρα είναι και θα περάσει, γι’ αυτό εξοπλιζόμαστε με ομπρέλες, μπουφάν και προσοχή στις μετακινήσεις μας!

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