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Στις κάλπες προσέρχονται αύριο, Κυριακή, περίπου 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες, στις πέμπτες γενικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της δεκαετίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη αναμέτρηση που ενδέχεται να σημάνει το τέλος της οκταετούς πρωθυπουργίας του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ και να φέρει μια καθοριστική πολιτική στροφή προς τα δεξιά.

Η απόφαση του Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας του χρειαζόταν ισχυρότερη κοινοβουλευτική νομιμοποίηση για να προωθήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, το πολιτικό αυτό ρίσκο ενδέχεται να ανοίξει την πόρτα της εξουσίας στο ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει σε εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

Η δυσκολότερη μάχη του Σάντσεθ

Παρότι στο παρελθόν ο Σάντσεθ έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέπει τα προγνωστικά, αυτή τη φορά ξεκινά από ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Η εκλογική μάχη της 29ης Νοεμβρίου προμηνύεται ως η δυσκολότερη της καριέρας του. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 23 Νοεμβρίου -προτού τεθεί σε ισχύ η εκ του νόμου απαγόρευση- η Δεξιά, σε σύμπραξη με το Vox, φαίνεται να εξασφαλίζει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό φέρνει τον ηγέτη της κεντροδεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ένα βήμα πριν από την ανάληψη της εξουσίας.

Μια ενδεχόμενη αλλαγή φρουράς στη Μαδρίτη θα είχε ευρύτερες ευρωπαϊκές προεκτάσεις. Θα αναδιαμόρφωνε τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα έπεφτε η τελευταία αριστερή κυβέρνηση ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της ηπείρου, ενώ παράλληλα θα αποχωρούσε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ισορροπίες στη Βουλή και το «κλειδί» του Vox

Βάσει των δημοσκοπήσεων της 23ης Νοεμβρίου, το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό αναμένεται να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στη Βουλή των 350 εδρών, συγκεντρώνοντας από 132 έως 139 έδρες, έναντι 107 έως 114 εδρών των Σοσιαλιστών. Αν και το Λαϊκό Κόμμα δεν φαίνεται να αγγίζει την αυτοδυναμία, έχει ανοιχτό τον δρόμο για κυβέρνηση συνασπισμού με τη συνδρομή του Vox, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 58 και 64 εδρών. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την επιστροφή της Ακροδεξιάς σε κυβερνητικό σχήμα σε εθνικό επίπεδο για πρώτη φορά μετά το 1975. Παρότι τα δύο κόμματα αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν επίσημα το σενάριο συγκυβέρνησης, ήδη συνεργάζονται στην εξουσία σε τέσσερις περιφέρειες (Ανδαλουσία, Αραγονία, Καστίλλη – Λεόν και Εξτρεμαδούρα), ενώ στηρίζονται προγραμματικά και στη Βαλένθια.

Από την πλευρά τους, οι Σοσιαλιστές ποντάρουν σε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής μέσω της συσπείρωσης των ψηφοφόρων τους, επαναλαμβάνοντας το σκηνικό του 2023. Τότε, ο Σάντσεθ είχε διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις και είχε καταφέρει να παραμείνει στην πρωθυπουργία μέσα από περίπλοκες διαπραγματεύσεις με περισσότερα από οκτώ κόμματα.

Σήμερα, ωστόσο, ακόμη και μια πρωτιά των Σοσιαλιστών δεν θα αρκούσε. Οι πιθανότητες συγκρότησης κυβερνητικής πλειοψηφίας φαντάζουν ελάχιστες, καθώς τα κόμματα στα αριστερά τους κατεβαίνουν κατακερματισμένα, έχοντας αποτύχει να συγκροτήσουν κοινά ψηφοδέλτια. Το αναλογικό εκλογικό σύστημα της Ισπανίας λειτουργεί τιμωρητικά για τους μικρότερους σχηματισμούς που κατέρχονται αυτόνομα, ιδίως στις επαρχίες με μικρότερο πληθυσμό.

Η στεγαστική κρίση ως θρυαλλίδα των εξελίξεων

Η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο ήρθε ως άμεση συνέπεια της καταψήφισης από τη Βουλή του κυβερνητικού πακέτου έκτακτων μέτρων για το κόστος στέγασης. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είχε ακολουθήσει ένα κύμα μαζικών διαδηλώσεων ανά την επικράτεια, με την κοινωνική οργή να ξεχειλίζει έπειτα από τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη, αμέσως μετά την έξωσή της επειδή αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση του ενοικίου της.

Το ζήτημα της στέγης κυριαρχεί εδώ και μήνες στις ανησυχίες των πολιτών, λειτουργώντας ως σύμβολο της ευρύτερης αγανάκτησης για την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Σάντσεθ επιχειρεί να μεταφέρει το πολιτικό κόστος στην αντιπολίτευση που απέρριψε τα μέτρα, όμως ύστερα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι της χώρας, είναι δύσκολο να αποσείσει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Η φθορά της διακυβέρνησης και η «αόρατη» ανάπτυξη

Η οκταετής παρουσία του Σάντσεθ στην εξουσία, από το 2018 χωρίς ποτέ να διαθέτει άνετη πλειοψηφία, έχει προκαλέσει αναπόφευκτη πολιτική φθορά. Κλήθηκε να διαχειριστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, από την πανδημία και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια, μέχρι το πρωτοφανές μπλακ άουτ της περασμένης χρονιάς.

Η τελευταία του θητεία, που ξεκίνησε το 2023 με ορίζοντα το 2027, αποδείχθηκε εξαιρετικά ταραχώδης. Η κυβέρνηση απέτυχε να εγκρίνει έστω και έναν κρατικό προϋπολογισμό, ενώ σκάνδαλα διαφθοράς έπληξαν τόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και το οικογενειακό περιβάλλον του πρωθυπουργού. Παράλληλα, η άφιξη περίπου 80.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα στη Θέουτα από το Μαρόκο το περασμένο καλοκαίρι αναζωπύρωσε τις κοινωνικές αντιδράσεις, φέρνοντας το μεταναστευτικό στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε δραματικά στα τέλη Οκτωβρίου από το πλέον πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της τελευταίας δεκαετίας με 69 θύματα -λίγους μόλις μήνες μετά από μια ακόμη σύγκρουση τρένων τον Ιανουάριο με 46 νεκρούς. Οι τραγωδίες αυτές ανέδειξαν τη γήρανση των δημόσιων υποδομών και οδήγησαν στην παραίτηση του στενού συμμάχου του πρωθυπουργού, υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: η Ισπανία παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης, με ελεγχόμενο χρέος και έλλειμμα, και την ανεργία σε χαμηλό σχεδόν εικοσαετίας. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα της κοινωνίας —και κυρίως οι νέοι— αισθάνεται ότι αυτή η ευημερία των αριθμών δεν μεταφράζεται σε βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου.

Τα προγράμματα των κομμάτων στα βασικά μέτωπα

Στέγαση: Το νομοσχέδιο που απορρίφθηκε τον Οκτώβριο περιλάμβανε πάγωμα ενοικίων, μετατροπή των μισθώσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, προστασία ευάλωτων νοικοκυριών από εξώσεις και περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πλέον, οι Σοσιαλιστές δεσμεύονται να επενδύουν ετησίως το 1% του ΑΕΠ για τη στήριξη της στέγασης και την ενίσχυση του αποθέματος κοινωνικών κατοικιών. Αντίθετα, το Λαϊκό Κόμμα υπόσχεται την ανέγερση ενός εκατομμυρίου κατοικιών μέσω της αξιοποίησης δημόσιας και ιδιωτικής γης σε σύμπραξη με τις τοπικές αρχές, ενώ το Vox ζητά την άμεση κατασκευή προστατευόμενων κατοικιών με αποκλειστικό κριτήριο τις ισπανικές οικογένειες.

Μεταναστευτικό: Αν και η ανοιχτή μεταναστευτική προσέγγιση του Σάντσεθ τροφοδότησε την οικονομική ανάπτυξη, προκάλεσε τριβές ως προς την κατανομή των πόρων. Η απόφαση για τη νομιμοποίηση ενός εκατομμυρίου εργαζομένων χωρίς έγγραφα δέχθηκε σφοδρή κριτική από το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει υιοθετήσει σκληρότερη γραμμή προκειμένου να ανακόψει τις διαρροές προς το Vox. Από την πλευρά του, το ακροδεξιό κόμμα προκρίνει μαζικές απελάσεις μεταναστών.

Φορολογία: Το Λαϊκό Κόμμα σχεδιάζει γενναίες φοροελαφρύνσεις σε εισόδημα, κατανάλωση και επενδύσεις, καθώς και την κατάργηση του έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών. Ο Σάντσεθ αντιπροτείνει τη διατήρηση του τραπεζικού φόρου με στόχο τη χρηματοδότηση στεγαστικών προγραμμάτων, ενώ εισηγείται και την επιβολή νέου φόρου μεγάλης περιουσίας για κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ενέργεια: Το Λαϊκό Κόμμα τάσσεται υπέρ της διατήρησης της πυρηνικής ενέργειας, σε αντίθεση με τους Σοσιαλιστές που έχουν χαράξει οδικό χάρτη για το σταδιακό κλείσιμο των επτά πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας μέχρι το 2035.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Οι πρώτες επίσημες ενδείξεις αναμένονται στις 21:00 ώρα ηπειρωτικής Ισπανίας, δηλαδή στις 20:00 στα Κανάρια Νησιά και στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Αντί για το κλασικό exit poll, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει.

Η ροή της καταμέτρησης τη βραδιά των εκλογών είναι παραδοσιακά ταχεία και συνήθως μέσα σε λίγες ώρες διαφαίνεται καθαρά ο νικητής.

Ωστόσο, η τελική καταμέτρηση ξεκινά τρεις ημέρες αργότερα από τις κατά τόπους επαρχιακές εκλογικές επιτροπές, με την επίσημη επικύρωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων να γίνεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ισπανίας.

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