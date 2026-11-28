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Με μια νέα επιχειρηματική συμφωνία ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ διευρύνει την παρουσία της στη ρουμανική αγορά ενέργειας, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των παραγωγικών της μονάδων και των υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Οι θυγατρικές PPC Productie Romania και PPC Renewables Romania υπέγραψαν συμφωνίες με τη Navios Investment για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών πέντε εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, καθώς και έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Η συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 139 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 40,3 MW, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 12 MW και χωρητικότητας 24 MWh, καθώς και ένα υπό κατασκευή σύστημα αποθήκευσης ισχύος 50,6 MW και χωρητικότητας 200,6 MWh.

Η συμφωνία αφορά επίσης φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 30 MW που βρίσκεται υπό κατασκευή, καθώς και εκτάσεις στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Ρουμανία αποκτά μεγαλύτερο βάρος

Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η διοίκηση της ΔΕΗ στη ρουμανική αγορά, η οποία αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς άξονες της διεθνούς ανάπτυξης του ομίλου. Στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα να φθάσει τα 5,3 GW έως το 2030, μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, την αποθήκευση και την ευέλικτη ηλεκτροπαραγωγή.

Η τελευταία παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο αυξάνεται η συμμετοχή της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Οι μονάδες αποθήκευσης επιτρέπουν την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ οι ευέλικτες συμβατικές μονάδες μπορούν να καλύπτουν ανάγκες του συστήματος όταν περιορίζεται η παραγωγή των ΑΠΕ.

Η κινητικότητα της ΔΕΗ στη Ρουμανία δεν περιορίζεται, πάντως, αποκλειστικά στον ενεργειακό τομέα. Στις αρχές Νοεμβρίου ανακοινώθηκε μέσω της Κωτσόβολος η συμφωνία εξαγοράς της Flanco, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της χώρας, με επιχειρηματική αξία 35 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με την εξαγορά της Enegan στην Ιταλία, ο όμιλος διευρύνει τη γεωγραφική του παρουσία και στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επενδυτική δραστηριότητα αναπτύσσεται και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Κροατία.

Οι διαδοχικές κινήσεις αποτυπώνουν τη σταδιακή μετάβαση της ΔΕΗ από μια επιχείρηση με κυρίως εγχώριο προσανατολισμό σε έναν περιφερειακό ενεργειακό όμιλο με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και παραγωγικές δραστηριότητες σε περισσότερες χώρες.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου περιορίζει την εξάρτηση από τις συνθήκες μιας μεμονωμένης αγοράς, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες αξιοποίησης συνεργειών στην προμήθεια, την παραγωγή και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Το επόμενο στοίχημα για τη διοίκηση είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων και η επίτευξη των οικονομικών στόχων του επενδυτικού προγράμματος.

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