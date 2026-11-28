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Μια νέα σελίδα στη διεθνή επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει η Coca-Cola HBC, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι τιμήματος που είχε προσδιοριστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας στα 2,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια συναλλαγή που μεταβάλλει ουσιαστικά το μέγεθος και τη γεωγραφική διάρθρωση του ομίλου, αναδεικνύοντάς τον στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή προϊόντων Coca-Cola παγκοσμίως, με βάση τον όγκο πωλήσεων.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC αποκτά πρόσβαση σε 14 επιπλέον αγορές, διευρύνοντας την παρουσία της σε μια ήπειρο στην οποία η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και η σταδιακή ανάπτυξη της οργανωμένης λιανικής δημιουργούν σημαντικά περιθώρια για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων.

Ο διευρυμένος όμιλος εξυπηρετεί πλέον περίπου 1,2 δισ. καταναλωτές και απασχολεί σχεδόν 50.000 εργαζομένους. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην αφρικανική ήπειρο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνη της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού της Τανζανίας.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού από τη The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments. Για το υπόλοιπο 25%, το οποίο παραμένει στην κατοχή της The Coca-Cola Company, έχουν συμφωνηθεί δικαιώματα προαίρεσης που επιτρέπουν τη μελλοντική μεταβίβασή του.

Οι οικονομικές παράμετροι της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της συναλλαγής προβλέπεται η έκδοση περίπου 21 εκατ. νέων μετοχών της Coca-Cola HBC υπέρ της Gutsche Family Investments, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων στις χρηματιστηριακές αγορές του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Το μέρος του τιμήματος που καταβλήθηκε σε μετρητά καλύφθηκε μέσω διαθέσιμης ρευστότητας και ομολογιακής χρηματοδότησης. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη EBITDA θα παραμείνει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου, μεταξύ 1,5 και 2 φορών.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για θετική επίδραση της εξαγοράς στα κέρδη ανά μετοχή από την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την αναμενόμενη αύξηση να κινείται σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς ιστορικό ορόσημο, υπενθυμίζοντας ότι η επιχειρηματική διαδρομή του ομίλου ξεκίνησε στην Αφρική πριν από 75 χρόνια.

Η επόμενη περίοδος θα είναι αφιερωμένη στην ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση συνεργειών και στην προσαρμογή του παραγωγικού και εμπορικού δικτύου στις ανάγκες των επιμέρους αγορών.

Η αυξημένη παρουσία στην Αφρική δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, συνοδεύεται όμως και από προκλήσεις που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, τις τοπικές οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες χρηματοδότησης πρόσθετων υποδομών.

Η επόμενη αναλυτική ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Φεβρουαρίου 2027, όταν θα παρουσιαστούν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola HBC και περισσότερα στοιχεία για την οικονομική συνεισφορά της εξαγοραζόμενης εταιρείας και τη στρατηγική ανάπτυξης του διευρυμένου ομίλου.

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