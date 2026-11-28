Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία επιχειρεί να αναδείξει η έκθεση 4ELEGY, η οποία εγκαινιάζεται στις 10 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:30, στον χώρο Uni.Versus Art Room, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας της Έλενας Παρούτη και της Ειρήνης Σταύρου, οι οποίες αντλούν έμπνευση από την αρχαιολογική κληρονομιά της Κύπρου, μεταφέροντας στοιχεία της στον κόσμο του σύγχρονου κοσμήματος και του υφάσματος.

Οι δύο δημιουργοί συνεργάζονται από το 2021 στο πλαίσιο του Project 4ELEGY, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους ιστορικές και αρχαιολογικές αναφορές μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για αντικείμενα σύγχρονου σχεδιασμού. Στο επίκεντρο της δουλειάς τους βρίσκεται η wearable art, μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που συνδέει τη δημιουργία με το ανθρώπινο σώμα, μέσα από αντικείμενα τα οποία μπορούν να φορεθούν.

Αφετηρία της καλλιτεχνικής τους αναζήτησης αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα ψηφιδωτά της Οικίας του Διονύσου στην Πάφο και η αρχιτεκτονική κάτοψη του αρχαίου Κουρίου. Γεωμετρικά σχήματα, μοτίβα και αρχιτεκτονικά στοιχεία επαναπροσδιορίζονται μέσα από τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνικών, με τη συμβολή και την τεχνογνωσία επαγγελματιών από την Κύπρο.

Η μεταφορά των αρχαιολογικών μοτίβων από τις σταθερές επιφάνειες των μνημείων σε εύκαμπτα υλικά και υφάσματα αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αυτά γίνονται αντιληπτά. Η επανάληψη των σχεδίων, οι διαφορετικές υφές και οι πτυχώσεις δημιουργούν νέες συνθέσεις, ενώ η επαφή με το ανθρώπινο σώμα προσδίδει στα αντικείμενα κίνηση και τρισδιάστατη υπόσταση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύει και μια διαφορετική διάσταση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πέρα από την παραδοσιακή μουσειακή παρουσίαση. Το κόσμημα και το ύφασμα λειτουργούν ως μέσα μεταφοράς της ιστορικής μνήμης στην καθημερινότητα, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ της αρχαιολογίας, της μόδας, του design και της σύγχρονης τέχνης.

Ένας χώρος συνάντησης διαφορετικών μορφών δημιουργίας

Την έκθεση φιλοξενεί το Uni.Versus Art Room, ένας χώρος που δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα και επιμελήτρια Νίκη Στυλιανού, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών πεδίων της καλλιτεχνικής παραγωγής και την ενίσχυση της επικοινωνίας των Ελλήνων δημιουργών με το διεθνές περιβάλλον.

Με σπουδές στην αρχιτεκτονική και πολυετή δραστηριότητα στους τομείς της τέχνης, του design και του σύγχρονου καλλιτεχνικού κοσμήματος, η Νίκη Στυλιανού έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την προβολή και την υποστήριξη δημιουργών. Είναι συνδιοργανώτρια του JELO6 Project, πρώην Athens Jewelry Week, και ιδρύτρια του The Light Factory, μιας πρωτοβουλίας που παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε καλλιτέχνες.

Η φιλοξενία του κυπριακού Project 4ELEGY στην Αθήνα εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα πεδίο επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής καλλιτεχνικής σκηνής. Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυνατότητες της δημιουργικής οικονομίας να αξιοποιεί στοιχεία της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από σύγχρονες εφαρμογές στον σχεδιασμό.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026 και θα φιλοξενηθεί στο Uni.Versus Art Room, στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου 40 και Ρώμα 10, στην Αθήνα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 19:30.

Διαβάστε επίσης:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νέα τουριστική στρατηγική με στόχο την έκτη θέση πανελλαδικά έως το 2030

Ζωγράφος: Ανανεώνει την παρουσία της στην αγορά ζάχαρης με δύο προϊόντα από τον μακρινό Μαυρίκιο

Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών στο εννεάμηνο και ισχυρή ανάπτυξη με νέες εξαγορές στο εξωτερικό