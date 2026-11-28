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Στις παρουσιάσεις, ο τουρισμός παραμένει ο «αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής» της ελληνικής οικονομίας, με ταξιδιωτικές εισπράξεις που κινούνται σταθερά πάνω από τα 21,5–22 δισ. ευρώ και αφίξεις που ξεπερνούν τα 36–40 εκατομμύρια επισκέπτες. Όμως όταν το αφήγημα περάσει από τους μακροοικονομικούς δείκτες στο ταμείο του μικρομεσαίου επαγγελματία και στο μηνιάτικο του εποχικού εργαζομένου, η εικόνα αλλάζει δραστικά.
Η βασική αντίφαση της φετινής χρονιάς δεν είναι αν έρχεται κόσμος στον τόπο — είναι ότι τα μεγάλα μεγέθη δεν μεταφράζονται αυτόματα σε ισχυρή τοπική ευημερία, ούτε σε ουσιαστικό «κομπόδεμα» για όσους σηκώνουν το βάρος της εξυπηρέτησης.
Η άνοδος στον όγκο των επισκεπτών συνοδεύεται από πίεση στη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη, η οποία κινείται περίπου στα 530 – 570 ευρώ ανά ταξίδι, καταγράφοντας υποχώρηση της τάξης του 3%–5% σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Ο επισκέπτης είτε περιορίζει τη διάρκεια παραμονής είτε «κόβει» από τις δαπάνες εκτός καταλύματος, αφήνοντας λιγότερα περιθώρια σε μικρά εμπορικά καταστήματα και ανεξάρτητα σημεία εστίασης.
Παράλληλα, σημαντικό μέρος των τουριστικών ροών δεν περνά από την τοπική αγορά με τον παραδοσιακό τρόπο. Στα πακέτα all-inclusive, που συγκεντρώνουν πάνω από το 35%–40% των κλινών σε μεγάλους προορισμούς, η ημερήσια δαπάνη του επισκέπτη εκτός ξενοδοχείου περιορίζεται συχνά στα 15 – 25 ευρώ, ενώ στην κρουαζιέρα η μέση δαπάνη ανά λιμάνι προσέγγισης κινείται γύρω στα 55 – 75 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από τον ταξιδιώτη που διανυκτερεύει και καταναλώνει τοπικά.
Για τον μικρό επαγγελματία στην εστίαση, το λιανεμπόριο ή τα μικρά καταλύματα, ο υψηλός τζίρος της σεζόν δεν σημαίνει αναγκαστικά υψηλό καθαρό κέρδος. Σύμφωνα με κλαδικές έρευνες και στοιχεία επιμελητηρίων, ενώ πάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν σταθεροποίηση ή ονομαστική άνοδο τζίρου, περίπου 1 στις 2 (45%–50%) καταγράφει μείωση της καθαρής κερδοφορίας.
Ο λόγος βρίσκεται στο κόστος λειτουργίας που ανεβαίνει ταχύτερα από τις τιμές πώλησης:
Την ώρα που ο κλάδος εμφανίζει 50.000 – 80.000 κενές θέσεις και οι καθαρές αποδοχές για απαιτητικά ωράρια και πολυήμερη απασχόληση κινούνται κατά μέσο όρο στα 1.100 – 1.500 ευρώ τον μήνα, το καθαρό όφελος εξαρτάται καθοριστικά από το κόστος ζωής στον προορισμό:
Όταν η συζήτηση για τον τουρισμό μένει μόνο στα ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων, χάνει την κρίσιμη οικονομική διάσταση: πώς κατανέμεται η αξία ανάμεσα στις μεγάλες αλυσίδες και πλατφόρμες, τον μικρό επιχειρηματία που σηκώνει το ρίσκο και το κόστος, και τον εργαζόμενο που καλείται να βγάλει τον χειμώνα με όσα κατάφερε να κρατήσει στην άκρη.
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