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Οκτώ νεκροί κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το ελικόπτερο Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο.

TRAGEDIA EN PERÚ: HELICÓPTERO DE LA FUERZA AÉREA SE ESTRELLA CONTRA UN CERRO; REPORTAN MILITARES FALLECIDOS Y HERIDOS



🔴 Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú sufrió un accidente en el distrito de Pucacolpa, región de Ayacucho. La aeronave habría impactado contra un cerro… pic.twitter.com/nNG9zUkv5e — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) November 27, 2026

Νεκροί είναι πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα. Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Οι τεράστιες καλλιέργεις κοκαϊνης

Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα – ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) – υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειας κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Είναι η δεύτερη συντριβή Mi-17 φέτος στο Περού. Τον Φεβρουάριο, στρατιωτικό ελικόπτερο αυτού του τύπου, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών, συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα (νότια) παρασύροντας στον θάνατο τους 15 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι.

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