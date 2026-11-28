Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οκτώ νεκροί κι ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
Το ελικόπτερο Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο.
Νεκροί είναι πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα. Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.
Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα – ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) – υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειας κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.
Είναι η δεύτερη συντριβή Mi-17 φέτος στο Περού. Τον Φεβρουάριο, στρατιωτικό ελικόπτερο αυτού του τύπου, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών, συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα (νότια) παρασύροντας στον θάνατο τους 15 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι.
Διαβάστε επίσης:
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε πύραυλος κρουζ των Χούθι με στόχο το Ριάντ
Η εποχή των πολλαπλών πολέμων – Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή και από το Ορμούζ στην Ταϊβάν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.