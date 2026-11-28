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Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση στην καρδιά της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης: οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα ισχυρότερα συστήματα ΑΙ προειδοποιούν ταυτόχρονα ότι η τεχνολογία τους μπορεί να αλλάξει ριζικά την ανθρώπινη ιστορία, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή μας. Τρελό;

Κι όμως, ενώ μιλούν για ηθική, ασφάλεια και προστασία της ανθρωπότητας, επενδύουν δισεκατομμύρια για να κάνουν τα μοντέλα τους ακόμη ισχυρότερα. Κι αφού μας προειδοποιούν για μια ανεξέλεγκτη υπερνοημοσύνη ανακοινώνοντας νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων, γεννιέται ένα ερώτημα: Ποιος αποφασίζει τελικά για το πώς θα μοιάζει το μέλλον μας με την ΑΙ;

Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το chatbot Claude, με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι. Η εταιρεία έχει χτίσει την ταυτότητά της γύρω από την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζοντας την προστασία της ανθρωπότητας ως βασική αποστολή της. Ωστόσο, η εντυπωσιακή οικονομική της ανάπτυξη και η προσπάθειά της να αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη ισχύ, φέρνουν στην επιφάνεια μια δύσκολη συζήτηση: μπορεί μια εταιρεία να επιταχύνει την τεχνολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους που η ίδια δημιουργεί;

Η ιστορία της Anthropic είναι αποκαλυπτική ακριβώς επειδή ο Αμοντέι δεν παρουσιάζεται ως ένας ακόμη επιχειρηματίας της Silicon Valley που θέλει να κατακτήσει την αγορά. Έχει επενδύσει σημαντικό μέρος της δημόσιας εικόνας του στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σύντομα να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες και ότι η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμη έτοιμη να διαχειριστεί τις συνέπειες.

Σε εσωτερικό σημείωμα του 2022, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η «Washington Post», είχε εκτιμήσει ότι υπήρχε πιθανότητα 20% έως 30% να οδηγήσει η ανάπτυξη της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI) στην καταστροφή ή στη μόνιμη αναστολή της ανθρώπινης προόδου.

Η AGI, δηλαδή η τεχνητή γενική νοημοσύνη, περιγράφει ένα υποθετικό επίπεδο τεχνολογίας, στο οποίο ένα σύστημα θα μπορεί να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα πνευματικών εργασιών, να μαθαίνει και να επιλύει προβλήματα με ευελιξία αντίστοιχη ή ανώτερη από εκείνη ενός ανθρώπου. Δεν πρόκειται για κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί με βεβαιότητα. Είναι, όμως, ο μεγάλος στόχος των ισχυρότερων εταιρειών του κλάδου και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες πηγές ανησυχίας για τις συνέπειές του.

Ο Αμοντέι έχει οργανώσει την Anthropic γύρω από αυτήν την πεποίθηση. Οι εργαζόμενοι περνούν από ειδικές συνεντεύξεις αξιολόγησης της εταιρικής κουλτούρας, ενώ ο ίδιος επικοινωνεί συχνά τις θέσεις του μέσα από εκτενή εσωτερικά κείμενα και συναντήσεις, γνωστές ως «Dario Vision Quests».

Η «Washington Post», έπειτα από συνομιλίες με περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που γνωρίζουν την εταιρεία, περιγράφει ένα περιβάλλον με ισχυρή αίσθηση κοινής αποστολής, αλλά και έντονη προσήλωση στο όραμα του ιδρυτή. Ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι μάλιστα παρομοιάζουν την κουλτούρα της με μια αποστολή σωτηρίας της ανθρωπότητας, στην οποία η ηγεσία θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη ευθύνη να καθοδηγήσει τις εξελίξεις.

Η εσωτερική κριτική δεν λείπει. Ο πρώην ερευνητής της Anthropic Τζέικομπ Κόξον αποχώρησε τον Σεπτέμβριο, προειδοποιώντας για μια επικίνδυνη κούρσα προς την υπερνοημοσύνη. Άλλοι πρώην συνεργάτες εκφράζουν την ανησυχία ότι, παρά τις διακηρύξεις περί ασφάλειας, η εταιρεία έχει πλέον εγκλωβιστεί στη λογική του ανταγωνισμού. Η απάντηση του Αμοντέι είναι ότι η Anthropic θα προχωρά με τον απαραίτητο ρυθμό, χωρίς να θέτει σε δεύτερη μοίρα τον ανθρώπινο έλεγχο. Το πρόβλημα είναι ότι οι διαβεβαιώσεις μιας εταιρείας δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση.

Η ηθική της ΑΙ συναντά το χρηματιστήριο

Και φυσικά η ηθική τείνει συνήθως να σιωπά μπροστά σε τεράστια οικονομικά μεγέθη. Στις 19 Νοεμβρίου 2026 η Anthropic έκανε την είσοδό της στον δείκτη Nasdaq πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία. Η εταιρεία άντλησε περίπου 81,3 δισ. δολάρια, ενώ στο τέλος της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης η χρηματιστηριακή της αξία έφτασε περίπου τα 1,3 τρισ. δολάρια. Η αποτίμησή της, μάλιστα, ξεπέρασε προσωρινά τα 2 τρισ.

Αυτή η οικονομική απογείωση συνοδεύεται από μια τεράστια ανάγκη για υποδομές. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν ολοένα περισσότερη υπολογιστική ισχύ, εξειδικευμένα τσιπ και γιγαντιαία κέντρα δεδομένων (data centers), τα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια η Anthropic στο ενημερωτικό δελτίο της προς τους επενδυτές, οι δεσμεύσεις της για υπολογιστική ισχύ και υποδομές ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ο «Guardian» υπολόγισε ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 η εταιρεία είχε έσοδα 16,2 δισ. δολαρίων, ενώ οι ζημιές της παρέμεναν εξαιρετικά υψηλές.

Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει τη βασική οικονομική λογική της βιομηχανίας ΑΙ: για να γίνουν τα μοντέλα πιο ικανά χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και συνεχή επέκταση των υποδομών. Η ανάπτυξη δεν σταματά εύκολα, καθώς κάθε εταιρεία φοβάται ότι, αν επιβραδύνει, κάποιος ανταγωνιστής θα την προσπεράσει.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με το Reuters, στις 24 Νοεμβρίου η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κάτω από την τιμή εισαγωγής της, στα 82,59 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές, έπειτα από το εντυπωσιακό ξεκίνημα της προηγούμενης εβδομάδας. Η μεταβολή αυτή επανέφερε τη συζήτηση για το κατά πόσον οι σημερινές αποτιμήσεις των εταιρειών ΑΙ ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες κερδοφορίας τους. Η αγορά μπορεί να ενθουσιάζεται με το μέλλον, αλλά κάποια στιγμή θα ζητήσει και λογαριασμό.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ακόμη ζήτημα που αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από τους επενδυτές και τους εργαζομένους των τεχνολογικών εταιρειών: τα δεδομένα και το περιεχόμενο που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων.

Πνευματικά δικαιώματα

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναπτύσσεται σε κενό. Έχει εκπαιδευτεί πάνω σε τεράστιους όγκους ανθρώπινης δημιουργίας: βιβλία, άρθρα, φωτογραφίες, μουσική, εικαστικά έργα, κώδικα και περιεχόμενο που έχει παραχθεί στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο μέρος της ικανότητάς της να γράφει, να σχεδιάζει, να απαντά και να δημιουργεί βασίζεται σε εργασία ανθρώπων που έχει προηγηθεί.

Πρέπει οι εταιρείες να πληρώνουν τους δημιουργούς των έργων που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των συστημάτων τους; Χρειάζονται άδεια; Και τι συμβαίνει όταν ένα μοντέλο μπορεί να παράγει περιεχόμενο που ανταγωνίζεται εμπορικά τους ίδιους τους ανθρώπους από τους οποίους άντλησε τη γνώση του;

Η Anthropic, όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου, βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές διεκδικήσεις γύρω από τη χρήση προστατευμένου υλικού. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το αν η εκπαίδευση ενός μοντέλου συνιστά θεμιτή χρήση ενός έργου, αλλά και το αν οι δημιουργοί πρέπει να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όταν η δουλειά τους αξιοποιείται για την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν η εταιρεία που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες υποκαθιστούν μέρος της ανθρώπινης εργασίας. Ένας συγγραφέας, ένας δημοσιογράφος, ένας φωτογράφος ή ένας μουσικός μπορεί να βρεθεί να ανταγωνίζεται ένα σύστημα που έχει εκπαιδευτεί και πάνω στη δική του δημιουργία.

Ποιος ελέγχει τελικά το μέλλον;

Η Anthropic έχει επιλέξει να παρουσιάζεται ως μια εταιρεία με κοινωνική αποστολή, ενώ έχει υιοθετήσει και τη νομική μορφή της Public Benefit Corporation, η οποία προβλέπει ότι η διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο της προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: οι επτά συνιδρυτές της διατηρούν μέσω ειδικής κατηγορίας μετοχών το 50,1% της συνολικής ψήφου σε γενικές αποφάσεις των μετόχων. Έτσι, οι απλοί επενδυτές μπορούν να αγοράζουν μετοχές, χωρίς να αποκτούν αντίστοιχη δύναμη στη λήψη των σημαντικότερων αποφάσεων.

Η συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής ισχύος σε λίγα πρόσωπα αποτελεί ένα ζήτημα που ξεπερνά την Anthropic. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την αγορά εργασίας, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την εθνική ασφάλεια και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Οι αποφάσεις για το πώς θα αναπτυχθεί και πού θα χρησιμοποιηθεί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως επιχειρηματικές επιλογές. Όταν μια τεχνολογία αποκτά τόσο μεγάλη επιρροή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, η λογοδοσία των εταιρειών που την ελέγχουν γίνεται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ καταγράφηκε και πολιτική αντίδραση απέναντι στην ανεξέλεγκτη επέκταση των data centers, με υποψήφιους που αντιτάχθηκαν στην κατασκευή τους να σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες. Το ενεργειακό κόστος, η επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και η αίσθηση ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αποκτούν προνόμια χωρίς να λογοδοτούν στους κατοίκους έχουν αρχίσει να μετατρέπονται σε εκλογικά ζητήματα.

Το μέλλον της ΑΙ δεν θα κριθεί, επομένως, μόνο από το πόσο έξυπνα θα γίνουν τα επόμενα μοντέλα ή από το αν κάποια εταιρεία θα καταφέρει να φτάσει πρώτη στην AGI. Θα κριθεί και από τους κανόνες που θα διαμορφώσουν οι κοινωνίες γύρω από αυτήν: την προστασία της εργασίας, τα πνευματικά δικαιώματα, την πρόσβαση στην τεχνολογία, την ενεργειακή της κατανάλωση και τον ανθρώπινο έλεγχο.

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