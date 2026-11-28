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Οι προσπάθειες του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να δώσει το παράδειγμα εργαζόμενος σε ένα γραφείο με χαμηλό φωτισμό και θέρμανση έχουν προκαλέσει κριτική από τους σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι λένε ότι η χειρονομία αυτή δείχνει αδυναμία κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πεζεσκιάν είπε ότι φορούσε μπουφάν επειδή το γραφείο του ήταν κρύο, κοιμόταν φορώντας το στο σπίτι και θα μετακόμιζε σε μικρότερο δωμάτιο αν οι θερμοκρασίες έπεφταν περαιτέρω για εξοικονόμηση ενέργειας.

🇮🇷 Iran’s president is now running his office with the lights AND heating turned off. Masoud Pezeshkian invited state television inside to show how he’s cutting energy use as Iran struggles with worsening shortages. He even says staff may have to move into a smaller room when winter gets colder. Iran sits on some of the world’s largest oil and gas reserves, yet its president is demonstrating how to work in the cold and dark. Quite the picture of the country’s energy crisis. Writer: Oliver https://t.co/FLV3EYxErG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2026

Αυτό που οι υποστηρικτές παρουσιάζουν ως προσωπική λιτότητα και αλληλεγγύη προς το κοινό έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής διαμάχης, με ορισμένους επικριτές να συγκρίνουν τις χειρονομίες του προέδρου με το λαϊκιστικό ύφος του πρώην προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Η Tabnak, μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα που πρόσκειται στον Mohsen Rezaei, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Κύριε Πεζεσκιάν, το Σκοτεινό σας Δωμάτιο είναι μια επίδειξη αδυναμίας».

Το άρθρο αναγνώρισε ότι ο πρόεδρος πιθανώς σκόπευε να δείξει αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες και να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση ενέργειας.

«Αλλά η συσκότιση στον χώρο εργασίας του προέδρου, ειδικά όταν η χώρα παραμένει εμπλεκόμενη σε έναν δύσκολο και δαπανηρό πόλεμο, στέλνει πραγματικά το σωστό μήνυμα στην κοινωνία και πέρα ​​από τα σύνορά της;» αναρωτήθηκε.

Ο ιστότοπος υποστήριζε ότι μια χώρα σε πόλεμο που αντιστέκεται στις ξένες πιέσεις θα πρέπει να επιδεικνύει αποτελεσματική διαχείριση και ισχύ.

«Να έχετε έναν υπέροχο χειμώνα»

Η συντηρητική εφημερίδα Farhikhtegan επέκρινε επίσης τον Πεζεσκιάν σε άρθρο με τίτλο «Το λάθος σήμα από το σκοτεινό δωμάτιο», περιγράφοντας την χειρονομία ως σκηνοθετημένη παράσταση. Αντί να επικοινωνήσει «αντίσταση», υποστήριξε, ο πρόεδρος μετέδωσε «έλλειμμα» και «παθητικότητα».

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης την ετοιμότητα του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για δύο ημέρες ως ένα ακόμη παράδειγμα αυτού που χαρακτήρισε «μήνυμα αδυναμίας» της κυβέρνησης.

Ο σκληροπυρηνικός αναλυτής Αλί Αμπντί αμφισβήτησε την δημόσια παρουσίαση του προέδρου κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή από το Hokmranan Online.

«Έχουν δει ποτέ οι άνθρωποι φωτογραφίες του Πούτιν ή του Ζελένσκι να κάθονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μετά από πέντε χρόνια πολέμου;» ρώτησε.

Good job, guys. Have a wonderful winter. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 27, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, φάνηκε να βασίζεται στις εικόνες, κοινοποιώντας ένα ρεπορτάζ της Washington Post σχετικά με το αμυδρά φωτισμένο, μη θερμαινόμενο γραφείο του Πεζεσκιάν με ένα κοροϊδευτικό μήνυμα στο Χ.

«Μπράβο, παιδιά. Να έχετε έναν υπέροχο χειμώνα», έγραψε ο Μπέσεντ.

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