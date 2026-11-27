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Ο θάνατος του πρώην βουλευτή Φίλιππου Τσαλίδη επανέφερε στην επικαιρότητα την επιστολή κόλαφο που είχε αποστείλει ως επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καταγγέλλοντας τα κενά ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δυστυχήματος.

Η «προφητική» επιστολή που είχε αποστείλει τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Τσαλίδης στον Σπύρο Πατέρα τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ είχε κοινοποιηθεί στον Κώστα Αχ. Καραμανλή έχει τον αποκαλυπτικό τίτλο «Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην Κυκλοφορία του Ελληνικού Σιδηρόδρομου».

Στο εμπιστευτικό έγγραφο που πειρλαμβάνεται πλέον στη δικογραφία για το δυστύχημα στα Τέμπη ο Φίλιππος Τσαλίδης με αφορμή δύο σιδηροδρομικά περιστατικά (έναν εκτροχιασμό και μια σύγκρουση οχήματος του ΟΣΕ με αμαξοστοιχία) προειδοποιούσε ότι αν υπήρχε εμπλοκή Intercity «οι συνέπειες θα ήταν ανυπολόγιστες…».

«…η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμή, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή που εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή αποδεικνύοντας ότι είχε αρμοδίως ενημερωθεί πέρα από τα σωματεία εργαζομένων και από τα πλέον επίσημα χείλη του επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Λίγες ημέρες μετά την επιστολή, ο Φίλιππος Τσαλίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, παραίτηση που έγινε δεκτή.

Στην επιστολή που απέστειλε αποχαιρετώντας τους εργαζομένους στην εταιρεία, ο Φίλιππος Τσαλίδης άφηνε νέες αιχμές αιχμές για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα της χώρας.

«Ελπίζω ότι η Ελληνική Πολιτεία θα αντιληφθεί επιτέλους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα προχωρήσει άμεσα στα απαιτούμενα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου και θα αυξήσουν την χωρητικότητα του εθνικού δικτύου. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα μας», σημείωνε χαρακτηριστικά στην επιστολή του κάνοντας σε άλλο σημείο λόγο και για τις «υποχρεωτικές βραδυπορίες», εξαιτίας της κατάστασης του δικτύου.

Όλόκληρο το εμπιστευτικό έγγραφο:

ΘΕΜΑ: Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην κυκλοφορία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου

Σχετ.: Η επιστολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με αριθμ. πρωτ. 40.803/21/Δ2 από 21/6/2021.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Στις 25/08/21 έγινε εκτροχιασμός και ανατροπή δύο ενδιάμεσων οχημάτων βυτίων ενός εμπορικού συρμού, μεταφοράς καυσίμου και αυτοκινήτων του Ελληνικού Στρατού. Το συμβάν έγινε στην περιοχή μετά τη Λευκοθέα Σερρών, λόγω κυρίως της κατάστασης της υποδομής (η οποία στο τμήμα εκείνο έχει οδηγήσει σε απροσδόκητη και ασύμφορη χρονική επιμήκυνση όλων των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τη Θράκη), με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας έως τις 28/08/21 για τον εκτροχιασμό των οχημάτων, την άντληση των επικίνδυνων για την περιβαλλοντική ρύπανση καυσίμων σε άλλα οχήματα και τελικά την πλήρη αποκοπή της γραμμής Σερρών – Αλεξανδρούπολης μέχρι νεωτέρας.

Στις 26/08/21, στην έξοδο του σταθμού του Δομοκού, επί της γραμμής κύριας κυκλοφορίας (στον κλάδο καθόδου προς Αθήνα) βρέθηκε όχημα του ΟΣΕ χρησιμοποιούμενο για έλεγχο περιτυπώματος των σηράγγων, το οποίο προφανώς δεν είχε «ασφαλιστεί» ορθά, με το οποίο συγκρούσθηκε η κατερχόμενη επιβατική αμαξοστοιχία 885, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του συρμού λόγω ζημιών στη μετώπη της οδηγούσας την αμαξοστοιχία κινητήριας μονάδας (Δ/Η 220035). Οι συνέπειες ενός τέτοιου συμβάντος θα ήταν ανυπολόγιστες, εάν η σύγκρουση γινόταν με κατερχόμενη αμαξοστοιχία Ι.C. που διέρχεται από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα ή εάν η αμαξοστοιχία 885 δεν αποβίβαζε επιβάτες στον σταθμό του Δομοκού (οπότε η ταχύτητα πρόσκρουσης θα ήταν πολύ μεγαλύτερη). Με αφορμή τα ανωτέρω περιστατικά και επιθυμώντας να μην υπάρξουν σοβαρότερα συμβάντα στην κυκλοφορία στο άμεσο μέλλον επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η έλλειψη προσωπικού του ΟΣΕ (σταθμαρχών και κλειδούχων), σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία της σηματοδότησης σε μεγάλα τμήματα του δικτύου, η μη πλήρως συντηρημένη υποδομή και οι χώροι πέριξ αυτής, ο ορισμός βραδυποριών σε διάσπαρτα σημεία του δικτύου (αντί για άμεση επισκευή των διαπιστώσεων των ελέγχων), η μη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου του Λιανοκλαδίου, η γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης της σιδηροδρομικής υποδομής χωρίς να υπάρχει ορατό σχέδιο αναδιοργάνωσής της καθιστούν τη σιδηροδρομική λειτουργία δύσκολη και επικίνδυνη, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά συμβάντα (όπως τα ανωτέρω) και, επιπλέον, δυσχεραίνουν τη διαχείριση της αποκατάστασης της κυκλοφορίας στις περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών ασφάλειας επί γραμμής. Επιπλέον, η έλλειψη σταθμαρχών και κλειδούχων έχει σημαντικές συνέπειες στην ομαλή κυκλοφορία και εκτέλεση όλων των αμαξοστοιχιών, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση μερικών από τα προγραμματισμένα δρομολόγια στη σύμβαση ΥΔΥ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με το ελληνικό κράτος.

Εκτός όμως από την αδυναμία προγραμματισμού δρομολογίων σε ώρες που εξυπηρετούν τους επιβάτες, της λειτουργίας μεγάλων τμημάτων χωρίς σηματοδότηση/τηλεδιοίκηση και στελέχωση της υποδομής, με τους κινδύνους που δημιουργούνται όσον αφορά την κυκλοφορία, τη δυσχέρεια στη διαχείριση των συμβάντων επί γραμμής, την πρόκληση καθυστερήσεων (ακόμη και στις αμαξοστοιχίες Ι.C.), τη συστηματική καθήλωση επί μακρόν των εμπορευματικών συρμών σε πολλούς ακραίους σταθμούς των μη στελεχωμένων τμημάτων και τη μείωση της χωρητικότητας του δικτύου, η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμής, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας.

Οι επισημάνσεις της προαναφερθείσης επιστολής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ακόμη επίκαιρες και οξύνονται όσο δεν γίνονται σχεδιασμένες και συστηματικές ενέργειες για άρση των προβλημάτων που απαριθμήσαμε.

Ο ΟΣΕ γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν την καθημερινή αύξηση του αριθμού των βραδυποριών στο δίκτυο (ακόμη και στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη), που σήμερα καθιστά ανέφικτη την τήρηση των δρομολογιακών χρόνων ακόμη και των αμαξοστοιχιών I.C, (αφού από τις βραδυπορίες έχουμε καθυστερήσεις μεγαλύτερες από 11,5 min.), όπως και την επιδείνωση της κατάστασης της υποδομής από την ύπαρξη όλων των ανωτέρω προβλημάτων.

Είναι δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας της κυκλοφορίας και τα προβλήματα στην υποδομή που απαριθμήσαμε καταλήγουν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες βραδυπορίες και μονοδρομήσεις, καθιστώντας περισσότερο πιθανά τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες.

Θεωρούμε καθήκον μας να επισημάνουμε ότι, αν δεν γίνει άμεσα και οργανωμένα προσπάθεια θεραπείας των αδιαμφισβήτητων προβλημάτων της υποδομής και της ρύθμισης της κυκλοφορίας, θα έχουμε ολοένα περισσότερα αριθμητικά και μεγαλύτερα σε σοβαρότητα συμβάντα, με τεράστια επίπτωση στη λειτουργία του Ελληνικού Σιδηροδρόμου. Προασπίζοντας ταυτόχρονα και τα δικά μας εταιρικά συμφέροντα, σας δηλώνουμε πως θέλουμε να συμμετάσχουμε σε κάθε προσπάθεια οργάνωσης του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων. Είμαστε στη διάθεση του ΟΣΕ και της ελληνικής Πολιτείας να συμβάλουμε σε όποια λύση κριθεί αναγκαία για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, όμως παράλληλα θα διεκδικήσουμε κάθε κάλυψη των ζημιών μας που τυχόν προέρχονται από την παρούσα προβληματική κατάστασή του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Δεν κλήθηκε στην Εξεταστική – Η κατάθεση στον ανακριτή μετά τα Τέμπη

Ο Φίλιππος Τσαλίδης ως επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, παρά το γεγονός ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως και με τον πλέον επίσημο τρόπο για το κενό ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε επίσης καταθέσει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ επρόκειτο να κληθεί να καταθέσει και ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στο πλαίσιο της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Όπως κατέθεσε στον Ανακριτή λίγο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη ενημέρωνε τακτικά τον εκάστοτε υπουργό και ΓΓ Μεταφορών για την κατάσταση στα τρένα. Οι ενημερώσεις, όπως σημειώνει, αφορούσαν στις υποδομές αλλά στις περισσότερες δεν ελάμβανε απαντήσεις.

«Η λειτουργία της τηλεδιοίκησης της Λάρισας θα βοηθούσε τους μηχανοδηγούς με την εικόνα που θα είχε ο υπεύθυνος της τηλεδιοίκησης» και προσθέτει ότι «σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσαν στον κύριο άξονα», ενώ «λειτουργούσε με προβλήματα στο τμήμα ΣΚΑ- Αεροδρόμιο και μόνο τηλεδιοίκηση με προβλήματα στο τμήμα ΣΚΑ- Κόρινθος».

Σημειώνει δε, ότι μέχρι την αποχώρησή του από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν λειτουργούσε το σύστημα GSM-R. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας των μηχανοδηγών μεταξύ τους και με τους σταθμούς ήταν η ραδιοεπικοινωνία.

Αναφέρει ακόμη ότι δεν λειτουργούσαν συστήματα ETCS στις μηχανές «γιατί προϋπέθετε ολολκληρωμένο σύστημα σηματοδότησης. Έχει δυνατότητα να επιβραδύνει και να σταματήσει το τρένο», ανέφερε χαρακτηριστικά…

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