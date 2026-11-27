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Μια σύνοδος κορυφής που συγκλήθηκε ειδικά για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ κατέληξε σε χάος, αφού οι ηγέτες, χωρισμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα, αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις «κόκκινες γραμμές» τους και αμφισβήτησαν ανοιχτά το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας έως τον Δεκέμβριο.

Η συνάντηση σημαδεύτηκε από εντάσεις, αλληλοκατηγορίες και ακόμη και μποϊκοτάζ, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ηγεσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, του οποίου η αξιοπιστία εξαρτάται πλέον από την επιτυχία ή την αποτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων. Η συμβιβαστική πρόταση του Κόστα – ύψους 1,78 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές για επτά χρόνια, δηλαδή με περικοπή 10% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο – συνάντησε σφοδρή αντίδραση από όλες τις πλευρές, προκαλώντας έκπληξη στην προεδρία του Συμβουλίου.

«Αυτή η συνάντηση ήταν ένα απαραίτητο βήμα στη διαδικασία. Πρόκειται για μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είναι φυσιολογικό τα διάφορα μέρη να αρχίζουν να υπογραμμίζουν και να καθορίζουν τις αρχικές τους θέσεις. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε την Ευρώπη και ότι πρέπει να έχουμε νέο προϋπολογισμό από την 1η Ιανουαρίου 2028», δήλωσε ο Κόστα στη συνέντευξη Τύπου στο τέλος της συνόδου κορυφής. Ωστόσο, η σύνοδος κορυφής φαινόταν καταδικασμένη από την αρχή.

«Έτη φωτός μακριά»

Οι ηγέτες δεν έδειξαν σχεδόν καμία προθυμία για συμβιβασμό καθώς έφταναν στη συνάντηση της Πέμπτης και συγκεντρώνονταν με τις αντίστοιχες ομάδες τους. Από τη μία πλευρά, οι επτά «Φειδωλοί», αποφασισμένοι να μειώσουν δραστικά τον προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά, οι 17 «Φίλοι της Συνοχής», αποφασισμένοι να αντισταθούν σε περαιτέρω περικοπές. Τον τόνο έδωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της ότι μια συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό βρίσκεται «έτη φωτός μακριά».

Η Μελόνι αμφισβήτησε τον επανειλημμένα διατυπωμένο στόχο του Κόστα να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της διαδικασίας στον εκλογικό κύκλο του 2027. «Δεν έχω χρονικό όριο. Έχω συγκεκριμένους όρους», είπε. «Όταν η συμφωνία θα είναι τέτοια που θα θεωρώ έγκυρη και δίκαιη για την Ιταλία, τότε θα την υπογράψω». Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν, ένας ακλόνητος «φειδωλός», ήταν εξίσου απορριπτικός. «Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε», είπε. «Για μένα, δεν υπάρχει προθεσμία».

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι, αφού οι ηγέτες διευθέτησαν το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ. Αρχικά συναντήθηκαν όλοι μαζί στην κύρια αίθουσα, όπου εξέφρασαν τις γνωστές θέσεις τους. Κανείς δεν υποχώρησε κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, περιμένοντας τους άλλους να κάνουν την πρώτη κίνηση, ανέφεραν διπλωμάτες. Στη συνέχεια, ο Κόστα χώρισε τη σύνοδο κορυφής σε μικρές ομάδες ηγετών.

Πρώτα οι «φειδωλοί», μετά οι «φίλοι της συνοχής» και τέλος τα έξι μεγαλύτερα κράτη μέλη. Μετά από αυτό, ξεκίνησε ξεχωριστές συνεδριάσεις με ηγέτες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Η εξέλιξη των εργασιών προκάλεσε όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση στους «φειδωλούς», οι οποίοι το ερμήνευσαν ως απόπειρα άσκησης πίεσης υπέρ των «φίλων της συνοχής». Αισθανόμενοι ότι στοχοποιούνται άδικα, οι «φειδωλοί» αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διαδικασία των μικρών ομάδων, την οποία ο Κόστα συνέχισε χωρίς τη συμμετοχή τους.

Τελεσίγραφο Μακρόν

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβασε τον πήχη, συγκαλώντας συνέντευξη Τύπου για να διατυπώσει ένα αυστηρό τελεσίγραφο: είτε θα επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο είτε θα φύγουν με άδεια χέρια. Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις κινδυνεύουν να εμπλακούν επικίνδυνα στην προεκλογική εκστρατεία για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λε Πεν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατό να ξανανοίξουν ή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Μακρόν, καταδικάζοντας τις περικοπές που πρότεινε ο Κόστα ως «στρατηγικό λάθος». «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με κάθε κόστος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό είναι το απόλυτο όριο».

Άλλα κράτη μέλη θεωρούν την απειλή του Μακρόν για μια μελλοντική προεδρία της Λεπέν ως τακτική για να αποσπάσει παραχωρήσεις και τελικά να πετύχει το σκοπό του, παρά το γεγονός ότι ο συμβιβασμός του Κόστα θεωρείται ευρέως ως υπερβολικά ευνοϊκός για τη Γαλλία. «Αυτό είναι πολύ αστείο», σχολίασε ειρωνικά ένας διπλωμάτης σχετικά με την αντίδραση της Γαλλίας. Η εμφάνιση του Μακρόν στη μέση της συνόδου κορυφής, κάτι σπάνιο, εξάλειψε τις πιθανότητες για μια σημαντική πρόοδο και επιτάχυνε την κατάρρευση των συνομιλιών.

Αμετακίνητος ο Μερτς

Στη δική του συνέντευξη Τύπου, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υιοθέτησε μια σκληρή «λιτή» στάση και δεσμεύτηκε να μειώσει ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό. Το βαθύ πολιτικό χάσμα μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, των δύο κύριων κινητήριων δυνάμεων της ΕΕ, έριξε σκιά στις διαπραγματεύσεις. «Έχουμε προχωρήσει καθόλου; Ναι και όχι. Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται η κατάσταση. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό, όπως είπε, δεν θα περιοριστούν στα 204 δισ. ευρώ που πρότεινε ο Κόστα. «Θα είναι λιγότερα», πρόσθεσε. «Το πόσα ακριβώς θα είναι, αυτό παραμένει ανοιχτό». Το γεγονός ότι ο Κόστα ανακοίνωσε νωρίς ότι οι συνομιλίες δεν θα συνεχιστούν την Παρασκευή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, μείωσε αμέσως τις προσδοκίες για κάποια σημαντική πρόοδο, ανέφερε ένας διπλωμάτης. Ένας δεύτερος διπλωμάτης ήταν πιο αισιόδοξος για την έκβαση της συνόδου κορυφής, παρά την χαοτική διεξαγωγή της. «Πρέπει να περάσεις μια κακή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να έχεις μια καλή», είπε. «Ήταν πολύ πολιτικό θέατρο. Δεν πραγματοποιήσαμε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις».

Η Ουκρανία ξεχάστηκε στις συνομιλίες. Η σύνοδος κορυφής έπρεπε να συζητήσει ένα δάνειο στήριξης ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει ένα διογκούμενο έλλειμμα λόγω του πολέμου εν μέσω των αμείλικτων επιθέσεων της Ρωσίας. Ωστόσο, η διαμάχη για τον προϋπολογισμό απορρόφησε όλη την ενέργεια και άφησε την Ουκρανία να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

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