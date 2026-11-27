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Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, στις 12:30 το μεσημέρι, ζήτησε και πήρε ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 24χρονου Βούλγαρου, στο Νευροκόπι της Δράμας.

Ο κτηνοτρόφος και κουμπάρος του θύματος, οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο της Δράμας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ωστόσο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, πάντως, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ένιωσε φόβο και απειλή και προχώρησε στο έγκλημα πάνω στην «απόγνωσή» του, καθώς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εκβιάστηκε από τον 24χρονο και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του.

Το έγκλημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο μαντρί του 50χρονου στο Περιθώρι, όταν ο δράστης πυροβόλησε με καραμπίνα τον 24χρονο αλλοδαπό εργάτη και στη συνέχεια έθαψε τη σορό του σε αγροτική περιοχή.

Μάλιστα, φρόντισε να πετάξει την καραμπίνα σε ποτάμι, σε μία προσπάθεια να αποκρύψει τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν. Σημειώνεται ότι το όπλο του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί ακόμη.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του, τις προηγούμενες ημέρες, ο κατηγορούμενος είχε πέσει σε πολλές αντιφάσεις, μέχρι τη στιγμή που τελικά ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός ανιψιός του κατηγορούμενου αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία και αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος.

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