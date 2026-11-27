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Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα (27.11.2026) ο 50χρονος κτηνοτρόφος που ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου στη Δράμα. Ο ίδιος κατέθεσε στις αρχές πως ο νεαρός τον πίεζε να του δώσει χρήματα, τη στιγμή που η αδελφή του καθ’ ομολόγιαν δράστη αποκαλύπτει πως ο 50χρονος έχει δύσκολο και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Οι αντιφάσεις, οι πληροφορίες για την μεταξύ τους σχέση αλλά κυρίως το ένα από τα όπλα που είχε στην κατοχή του ο 50χρονος και «εξαφανίστηκε» έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας.

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο στο Περιθώρι του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και αμέσως ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του. Από πολύ νωρίς οι αστυνομικές αρχές έβαλαν στο κάδρο των υπόπτων τον 50χρονο κτηνοτρόφο και εργοδότη του, ο οποίος εν τέλει «έσπασε» μετά από πιέσεις των αστυνομικών.

Η ομολογία του εγκλήματος

Τελικά ο 50χρονος το βράδυ της Τετάρτης ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία. Κατέθεσε πως πυροβόλησε το θύμα κοντά στο μαντρί του και στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα με το βαν του θύματος σε άλλο σημείο για να το θάψει.

Μέχρι στιγμής, ο καθ’ ομολογίαν δράστης δεν έχει διευκρινίσει στους αστυνομικούς πόσες φορές πυροβόλησε το θύμα.

Στη συνέχεια φέρεται να κάλεσε τον 23χρονο ανιψιό του για να τον παραλάβει από την περιοχή και να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Δεν έχει γίνει γνωστό αν γνώριζε για τη δολοφονία και τα όσα έπραξε ο θείος του.

Το όπλο που τον πρόδωσε

Από την έναρξη των ερευνών για την εξαφάνιση του 24χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους στον 50χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του νεαρού.

Τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές έδειχναν ότι ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να συναντήσει τον 50χρονο. Ο τελευταίος, ωστόσο, επί πέντε ημέρες διαβεβαίωνε τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους συγγενείς του νεαρού ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνισή του.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, δηλωμένα στο όνομά του. Κατά την έρευνα στην κατοικία του στο Περιθώρι διαπίστωσαν ότι έλειπε το ένα από αυτά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες τους.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει πού βρισκόταν το δεύτερο όπλο, ο 50χρονος έδωσε διαφορετικές εκδοχές. Αρχικά υποστήριξε ότι το είχε δανείσει σε έναν φίλο του, ενώ σε μεταγενέστερη κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι το είχε στείλει για συντήρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος είχε πετάξει σε χωράφι το όπλο που χρησιμοποίησε στη δολοφονία, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί κατά την αρχική έρευνα στην κατοικία του.

Οι αλλεπάλληλες αντιφάσεις στις καταθέσεις του αποδείχθηκαν καθοριστικές για την πορεία των ερευνών, καθώς ο 50χρονος τελικά ομολόγησε την ανθρωποκτονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

«Προσωπικές και εικονομικές διαφορές»

Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, ο ίδιος κατάθεσε πως υπήρχαν προσωπικές και οικονομικές διαφορές.Φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως διατηρούσε ερωτική σχέση με τον νεαρό και πατέρα 2 παιδιών ενώ ισχυρίζεται ότι του ζητούσε συνέχεια χρήματα ή τον έκλεβε.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας είχε συλληφθεί και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο νεαρός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.

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