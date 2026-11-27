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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:44 τα ξημερώματα στη Σάμο.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα δυτικά του Καρλοβασίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,2 χλμ.

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