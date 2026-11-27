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Προτού κάποιος πει, και τι μας νοιάζει εμάς τι λέει ο Γκλέτσος για τον Τσίπρα, καλό είναι να θυμίσουμε ότι ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που είχε πείσει τον πρώην δήμαρχο Στυλίδας να ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο και ηθοποιός είχε διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Εν πάση περιπτώσει, ο Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τον Αλέξη Τσίπρα «για το πολιτικό ποιόν του Χατζηγιαννάκη καιρό πριν. Δεν του είχα πει τι κάνει αλλά για το πώς από αποτυχημένος δήμαρχος Σκύρου κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιους πολιτικούς φίλους είχε και πώς κατάφερε όλους του ΣΥΡΙΖΑιους να τους κάνει πέρα που είχαν δύναμη. Και μετά τον ενημέρωσα για την κουλτούρα του και πού μπορεί να φτάσει».

«Άστον να κατέβει βουλευτής, του είπα. Όχι, τον έκανε νο2 στο κόμμα. Έχοντας αυτή την πολιτική κουλτούρα και αυτούς τους φίλους (σ.σ. ο Χατζηγιαννάκης) έκανε έναν δήμαρχο συνέταιρο και αυτός ο δήμαρχος του έδινε δουλειές από αυτόν τον δήμο. Αυτό για το νο2 της ΕΛΑΣ είναι ανήθικο» είπε στον ΣΚΑΪ ο Α. Γκλέτσος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας είπε ότι «χάνει το ηθικό πλεονέκτημα με την Αριστερά λέω στον Τσίπρα. Καταγγέλλω τον κ. Τσίπρα και τον κ. Χατζηγιαννάκη ότι χάνουν το ηθικό πλεονέκτημα μετά λόγου γνώσεως και έχω το ηθικό πλεονέκτημα ως πολίτης που πέρασε δια πυρός και σιδήρου μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση» προσθέτοντας ότι ο Α. Τσίπρας «έκανε ό,τι κάνατε και εσείς που τα ακούτε, όπως φαίνεται δεν έκανε τίποτα. Τον ενημέρωσα με γραπτό μήνυμα και στις 16 Νοεμβρίου που δεν μου απάντησε».

Μπάχαλο…

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