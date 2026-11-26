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Τον πρώτο υποψήφιο του ψηφοδελτίου του Απόδημου Ελληνισμού (από τους 3 συνολικά), παρουσίασε συμβολικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την σημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του ρεπορτάζ. Πρόκειται για τον Ρίντβαλντ Δήμο, ο οποίος μεγάλωσε στον Βόλο, έχει καταγωγή από την Αλβανία και από το 2015 ζει, σπουδάζει κι εργάζεται στο Λονδίνο, ενώ το 2016 απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια (πλέον έχει και βρετανική υπηκοόητα).

Παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά του τα στελέχη του κόμματος έκαναν λόγο για την «πραγματική αριστεία» λόγω του εντυπωσιακού βιογραφικού του, ενώ ανέφεραν πως από την επανεκκίνηση του κόμματος το καλοκαίρι, έχει έρθει στην επιφάνεια ένα εκτεταμένο δυναμικό ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, ανδρών και γυναικών από τη νέα γενιά, που μέχρι σήμερα «δεν είχαν φωνή». Ο ίδιος δήλωσε πως είναι τιμή του που θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εκλεγμένος και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος από το 2025.

Το βιογραφικό του

Ο Ρίντβαλντ Δήμο είναι Επικεφαλής Ανάπτυξης Έργων Απανθρακοποίησης στην E.ON UK στο Λονδίνο. Χαράσσει τη στρατηγική και ηγείται της ανάπτυξης σύνθετων προγραμμάτων ενεργειακής μετάβασης και δικτύων τηλεθέρμανσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τη σύλληψη έως την επενδυτική απόφαση. Συνεργάζεται με τοπικές αρχές, επενδυτές, ρυθμιστικούς φορείς και ανώτατα στελέχη. Μεταξύ άλλων, έχει ηγηθεί της στρατηγικής αξιολόγησης για την απανθρακοποίηση δεκάδων δικτύων τηλεθέρμανσης, καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων για ενεργειακές υποδομές αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Διαθέτει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις Mitsubishi Power Europe, Toshiba και Nationwide Building Society. Έχει διαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων, έχει ηγηθεί προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και κανονιστικής συμμόρφωσης και έχει διοικήσει διεπιστημονικές ομάδες.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος (Trustee) του Finance Board του Institution of Mechanical Engineers (IMechE) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Είναι Chartered Engineer (CEng) του IMechE και διπλωματούχος μηχανικός του ΤΕΕ.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος MSc στο Thermal Power από το Cranfield University. Είναι επίσης κάτοχος του CFAB του ICAEW και εκπονεί Executive MBA στο Arden University. Έχει ολοκληρώσει πλήθος επαγγελματικών εκπαιδεύσεων σε διαχείριση έργων, διοίκηση προϊόντων και ανάλυση δεδομένων.

Είναι συγγραφέας του μυθιστορήματος «Μετέωρος» (Εκδόσεις Επίκεντρο, 2025) και γράφει άρθρα για την ενεργειακή πολιτική.

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