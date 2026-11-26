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Τον πρώτο υποψήφιο του ψηφοδελτίου του Απόδημου Ελληνισμού (από τους 3 συνολικά), παρουσίασε συμβολικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την σημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του ρεπορτάζ. Πρόκειται για τον Ρίντβαλντ Δήμο, ο οποίος μεγάλωσε στον Βόλο, έχει καταγωγή από την Αλβανία και από το 2015 ζει, σπουδάζει κι εργάζεται στο Λονδίνο, ενώ το 2016 απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια (πλέον έχει και βρετανική υπηκοόητα).
Παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά του τα στελέχη του κόμματος έκαναν λόγο για την «πραγματική αριστεία» λόγω του εντυπωσιακού βιογραφικού του, ενώ ανέφεραν πως από την επανεκκίνηση του κόμματος το καλοκαίρι, έχει έρθει στην επιφάνεια ένα εκτεταμένο δυναμικό ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, ανδρών και γυναικών από τη νέα γενιά, που μέχρι σήμερα «δεν είχαν φωνή». Ο ίδιος δήλωσε πως είναι τιμή του που θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εκλεγμένος και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος από το 2025.
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