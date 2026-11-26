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Την άποψη ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί εάν βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση με εκείνη του Βαγγέλη Λιάκου εξέφρασε ο Άγγελος Συρίγος, αδειάζοντας ουσιαστικά τον υφυπουργό Εσωτερικών.

«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Άγγελος Συρίγος επισήμανε ότι τόσο η υπόθεση Λιάκου όσο και εκείνη του Χατζηγιαννάκη έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς ενισχύουν την αίσθηση της διαφθοράς στους πολίτες.

«Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή. Και το θέμα του κυρίου Χατζηγιαννάκη και το θέμα του κυρίου Λιάκου δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα».

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