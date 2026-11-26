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Ο Νίκος Ρωμανός παραδέχθηκε πως, όπως είχε γράψει ο Κάλχας, είναι αυτός που φέρει την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA VI, όπου καλούσε τους παππούδες και τις γιαγιάδες -που έλαβαν 400 ευρώ- να αγοράσουν το παιχνίδι στα εγγόνια τους.

Μιλώντας στο OPEN ο Νίκος Ρωμανός αναφερόμενος στο επίμαχο βίντεο που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων είπε: «Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας. Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό. Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση, γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει ηγέτες σε όλο τον κόσμο και οργανώσεις και δεν είδα να γίνεται αυτή η υπερβολική αντίδραση».

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